Allerta Meteo Abruzzo: piogge, neve, vento forte e 12°C in meno in poche ore

Dopo una breve e illusoria parentesi di stabilità atmosferica grazie a una temporanea rimonta anticiclonica, il tempo sull’Abruzzo è destinato a cambiare nuovamente. Nella giornata di domenica 6 aprile è atteso infatti il passaggio di un fronte instabile, veloce ma incisivo, che segnerà l’interruzione della fase di bel tempo e introdurrà condizioni meteorologiche decisamente più dinamiche e fresche. Il fronte in transito porterà con sé un aumento rapido della copertura nuvolosa già nel corso della tarda mattinata, a partire dal settore settentrionale della regione, in particolare il Teramano, per poi estendersi verso sud interessando progressivamente anche il Pescarese, il Chietino e infine i rilievi interni dell’Aquilano. Le precipitazioni previste saranno sparse e di moderata intensità, con la possibilità di rovesci anche temporaleschi soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. I fenomeni si muoveranno velocemente dalle aree costiere verso l’entroterra, coinvolgendo sia le aree collinari che quelle montane.

A rendere più marcato l’effetto di questo passaggio perturbato sarà l’ingresso, subito a seguire, di masse d’aria fredda di origine continentale. Si tratta di correnti piuttosto secche, ma accompagnate da un deciso calo delle temperature. La discesa termica sarà netta: si stimano diminuzioni anche di 12°C rispetto ai valori registrati il giorno precedente sull’intero versante adriatico. Questo raffreddamento sarà avvertito in modo più intenso grazie al rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, in particolare Tramontana e Grecale, che soffieranno con raffiche a tratti burrascose, specie lungo i litorali e le zone collinari esposte.

Con l’arrivo della sera e nel corso della notte tra domenica e lunedì, la situazione tenderà gradualmente a migliorare: le precipitazioni si attenueranno, così come la nuvolosità e l’instabilità atmosferica. Tuttavia, il calo termico proseguirà e sarà ben percepibile grazie alla persistenza della ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali.

Lunedì 7 aprile si aprirà quindi all’insegna di una maggiore variabilità, con cieli caratterizzati da alternanza tra nuvolosità irregolare e ampie schiarite, sia lungo la fascia orientale che sulle zone interne esposte a est. Non sono esclusi, tuttavia, brevi e isolati rovesci, seppur di breve durata e limitata estensione. Le temperature si manterranno sensibilmente al di sotto delle medie del periodo, fino a 7°C in meno rispetto ai valori tipici di inizio aprile.

Anche per martedì 8 aprile, le condizioni meteo si manterranno variabili. Sono attese ancora fasi di nuvolosità alternata a schiarite, con temperature stazionarie ma ancora inferiori ai valori climatologici del periodo. In sostanza, il ritorno a condizioni pienamente primaverili dovrà attendere: l’Abruzzo sarà ancora interessato da un contesto instabile e termicamente più freddo, a conferma della tendenza di questa stagione a presentare improvvisi colpi di coda invernali.

