Allerta Meteo, aggiornamenti IMPRESSIONANTI dai modelli nella notte: rischio PESANTISSIMA ALLUVIONE tra mercoledì e giovedì!!!

Sono davvero impressionanti gli ultimi aggiornamenti che arrivano, nella notte, dai principali modelli meteo sul maltempo dei prossimi giorni in Italia. Le mappe sono davvero spaventose in termini di precipitazioni sulle Regioni del Centro/Nord, e soprattutto al Nord/Ovest dove tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, nel cuore della Settimana di Pasqua, si verificherà una pesantissima alluvione. I modelli confermano oltre 500mm di pioggia, ma non in tutta la settimana come ipotizzato fino alle scorse ore, bensì in 24-36 ore tra mercoledì e giovedì appunto. Due giorni terribili.

Il maltempo si concentrerà sul Nord/Ovest colpendo duramente Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ma coinvolgerà anche la Lombardia, la Sardegna, le Regioni centrali tirreniche e poi nel corso della giornata di giovedì si estenderà anche al Nord/Est. Ma la situazione davvero critica è quella del Nord/Ovest, dove fiumi e laghi rischiano concretamente di esondare con gravi conseguenze sui territori.

Impressionante il grafico degli “Spaghetti” di Domodossola, con valori fuori scala:

Attenzione anche al Centro/Sud, dove aumenterà ancora la Sabbia del Sahara e soprattutto mercoledì il vento di scirocco soffierà con raffiche davvero impressionanti, provocando furiose mareggiate sulle coste esposte prima di essere sostituito nella serata di giovedì da un forte e molto più fresco maestrale.

Intanto piove già a dirotto su tutto il Centro/Nord, con accumuli di 75mm nello spezzino, in Liguria al confine con la Toscana, e con accumuli di 100mm in provincia di Lucca proprio nell’alta Toscana. E’ solo l’inizio…

