Allerta Meteo, FOCUS sull’ondata di freddo e neve che inizierà domenica 6 aprile: piomba il GELO sulla Primavera!

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano l’ondata di freddo che colpirà l’Italia la prossima settimana. Dopo la breve tregua dei prossimi giorni, comunque condizionati dall’instabilità pomeridiana al Sud, la situazione meteo cambierà nuovamente domenica 6 aprile quando inizierà la nuova poderosa irruzione artica proveniente dall’Europa centro-orientale. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli non hanno modificato il quadro generale: la configurazione barica che spingerà il freddo sull’Italia è confermata al 100%.

Ancora da definire, ovviamente, i dettagli di questa nuova irruzione fredda che sembra molto intensa rispetto al periodo dell’anno (siamo ormai nel cuore della primavera, e si prospettano 4-5 giorni con temperature oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo!), e che sarà accompagnata anche da fenomeni di maltempo, non solo tra domenica pomeriggio-sera e lunedì 7 (quando la neve potrà scendere fino a quote molto basse sulle Regioni Adriatiche, quasi fin sulle coste!), ma anche nei giorni successivi. Restano in pole-position per i fenomeni di maltempo, e quindi per la neve a bassa quota, le Regioni Adriatiche e il Sud.

Tutti i dettagli e le mappe nel video:

