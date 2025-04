Allerta Meteo: aprile inizia con temporali e trombe marine, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo in questo primo giorni di aprile per temporali, con precipitazioni intense e forti raffiche di vento, con rischio trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Il posizionamento di una blando centro di bassa pressione in quota fra basso Tirreno e Ionio favorisce l’insistenza di venti settentrionali dall’Adriatico. Contestualmente, un minimo al suolo nel Mar Ionio influenza la circolazione ponendo le basi per temporali persistenti. Viene quindi emesso un livello 1 per fenomeni associati ad accumuli di precipitazione significativi fra Sicilia orientale e Calabria meridionale” riporta il bollettino PRETEMP. “Un più ampio livello 0 include le regioni meridionali, per temporali con associati rovesci e raffiche lineari. Non si escludono trombe marine, specialmente lungo le coste ioniche della Calabria. Viene emesso un livello 0 anche per il versante orientale dell’Appennino Centrale per possibili fenomeni convettivi isolati associati al persistente flusso dall’Adriatico“.

Allerta Meteo, FOCUS sulle aree Livello 1

A partire dalla mattina, “si prevede la presenza di una convergenza di venti al suolo persistente a sud della Calabria, in un contesto a instabilità medio-bassa (<500 J/Kg). Questa circolazione potrebbe alimentare fenomeni convettivi duraturi, con associate precipitazioni intense e raffiche di vento. I fenomeni sono attesi soprattutto sul mare, ma non si esclude un interessamento della terraferma, specialmente delle aree costiere“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

