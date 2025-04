Allerta Meteo: “attenzione dal primo pomeriggio, in arrivo fenomeni intensi”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per fenomeni “localmente intensi” con rischio “rovesci o grandine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino valido per la giornata di oggi, martedì 29 aprile 2025

“Il minimo di pressione nel sud-est del dominio previsionale prosegue il suo spostamento e indebolimento. Viene emesso un livello 0 su gran parte delle aree montuose e collinari del paese. Sono previsti fenomeni scarsamente organizzati dal primo pomeriggio, che potranno essere localmente intensi e portare a rovesci o grandine di piccole dimensioni, in particolare a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, sul versante tirrenico. Qui non si esclude l’interessamento anche delle aree costiere“, si legge nel bollettino PRETEMP. “L’instabilità sarà da bassa a moderata (CAPE > 1000 J/Kg su parte delle regioni tirreniche) e associata all’irraggiamento solare del mattino”.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

