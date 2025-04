Allerta Meteo, torna il sole ma “attenzione ai temporali nel pomeriggio/sera”: ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 30 aprile 2025, per il rischio temporali di calore nel pomeriggio/sera. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“La giornata sarà caratterizzata dalla rimonta del promontorio anticiclonico, che garantirà stabilità sulla penisola in mattinata. Nella fascia pomeridiana/serale, in seguito all’irraggiamento, potranno svilupparsi temporali di calore isolati lungo la fascia alpina e in Corsica con CAPE che raggiunge al massimo 800 J/kg nel pomeriggio, motivo per cui è stato emesso un livello 0 per piogge intense localizzate in queste aree“, riporta il bollettino PRETEMP.

“Si è notata una differenza tra il CAPE presente in Appennino e sul nord Italia, il primo localizzato nelle fasce medio alte della troposfera, il secondo nelle fasce medio basse. In generale si osserva una situazione cappata dall’anticiclone, con aria molto secca nel centro-sud, che inibisce lo sviluppo di fenomeni convettivi. Anche per questo si è scelto di emettere un livello 0 soltanto per l’arco alpino e la Corsica, dove la probabilità di temporali isolati sembra più elevata“, conclude PRETEMP.

