Allerta Meteo: Ciclone Atlantico in arrivo, forte maltempo da domenica. Speranze di un ribaltone per Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

Dopo le forti piogge che hanno colpito la Toscana nella notte, la giornata procede con ampie schiarite in tutt’Italia seppur con la persistenza di nubi sparse nelle Regioni centro-meridionali. Notevoli le piogge che hanno interessato il grossetano e l’arcipelago toscano, con picchi di 45mm nelle aree più colpite. Ma il maltempo non è ancora finito: nel pomeriggio si formeranno temporali pomeridiani che colpiranno le zone interne di buona parte del Centro, del Sud e della Sardegna.

Vediamo innanzitutto i dati pluviometrici con le zone più colpite dalle piogge delle scorse ore in Toscana:

Di seguito le previsioni sulla localizzazione dei temporali pomeridiani di oggi pomeriggio: i più intensi saranno nel Lazio e in Sardegna.

Ma soprattutto, preoccupa la nuova ondata di maltempo in arrivo nel weekend e in particolare Domenica 13 Aprile, la Domenica delle Palme. Nei prossimi due giorni, intanto, splenderà il sole in tutt’Italia con temperature in forte aumento: ci lasceremo così alle spalle l’ondata di freddo polare dei giorni scorsi, e il clima tornerà mite, gradevole, con temperature sensibilmente superiori alla norma per la sciroccata che precederà e accompagnerà la nuova perturbazione.

Il maltempo farà sul serio proprio a partire da domenica, ma la giornata peggiore sarà quella di lunedì: le Regioni del Nord e quelle tirreniche del Centro saranno colpite da piogge torrenziali che potranno provocare fenomeni meteo estremi in termini di nubifragi, grandinate e locali alluvioni. In queste aree il maltempo durerà a lungo, probabilmente per tutta la prossima settimana; settimana in cui invece al Sud si alterneranno condizioni estreme, dal caldo iniziale alla successiva rinfrescata accompagnata da forti piogge e temporali.

E per Pasqua spunta uno spiraglio…

Tutti i dettagli e le mappe nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.