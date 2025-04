Allerta Meteo, Ciclone-Bomba sull’Italia nel cuore della Settimana Santa: scatta l’allarme maltempo, scenario critico

MeteoWeb

Situazione meteo sempre più estrema per l’Italia, che finirà sott’acqua nel corso di questa Settimana Santa iniziata oggi all’insegna di un maltempo molto soft rispetto ai fenomeni violenti attesi nei prossimi giorni. Il violento ciclone atlantico arriverà sull’Italia a metà settimana e si invorticherà nel cuore del nostro Paese, diventando un Ciclone-Bomba nel giorno del Giovedì Santo, il 17 aprile. Le conseguenze saranno molto pesanti sul territorio, con giorni e giorni di piogge torrenziali sulle Regioni del Nord e del versante tirrenico del Centro, impetuosi venti di scirocco e una brusca sfuriata temporalesca nel corso della giornata di giovedì anche al Sud.

Ma il maltempo si intensificherà già nelle prossime ore: nel pomeriggio-sera di oggi inizierà a piovere sul serio su tutto il Centro/Nord e in Sardegna, come confermato dalla mappa del modello MOLOCH del CNR:

Domani, martedì 15 aprile, il maltempo più intenso si concentrerà sulle Regioni centrali tirreniche: Toscana, Lazio, Campania, Umbria e zone interne dell’Abruzzo, con piogge alluvionali. Attenzione ai nubifragi anche in Friuli Venezia Giulia, nelle zone di confine con la Slovenia e nella vicina Croazia:

Nel pomeriggio-sera continuerà il maltempo ma, soprattutto, nel Sud della Francia si formeranno i violentissimi temporali che poi nel giorno successivo, mercoledì 16 aprile, si abbatteranno sull’Italia con grande violenza, colpendo dapprima Sardegna e Nord/Ovest, ma estendendosi poi rapidamente al resto del Paese.

La situazione è davvero molto preoccupante, invitiamo alla massima prudenza e a seguire ora per ora tutti gli aggiornamenti meteorologici. Gli approfondimenti dettagliati con tutte le mappe e la specifica analisi sono nel nostro consueto bollettino video:

