Allerta Meteo, il Ciclone Fritz flagella Francia e Spagna: si avvicina all’Italia ed è ben visibile dallo Spazio | LIVE

Si sta abbattendo con grande violenza su Francia e Spagna il Ciclone Fritz che tra domani e dopodomani, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, porterà forte maltempo anche sull’Italia. Il ramo freddo della tempesta si sta abbattendo sulla Galizia, nel Nord/Ovest della Spagna, dove diluvia e fa freddo come in pieno inverno: eccezionali i 102mm di pioggia caduti nelle ultime ore a Vigo dove abbiamo +9°C in riva al mare in pieno giorno, mentre a La Coruña sono caduti 44mm di pioggia con +11°C di temperatura massima giornaliera.

Sulla Francia fenomeni altrettanto intensi sul ramo caldo del Ciclone, con le correnti umide che risalgono dal Mediterraneo provocando forti temporali nei settori centro/occidentali e meridionali del Paese. Nelle prossime ore questo maltempo si estenderà anche all’Italia. Intanto la tempesta è ben visibile anche dallo Spazio, tramite le immagini satellitari in diretta:

