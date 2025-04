Allerta Meteo, Ciclone in arrivo dalla Francia: forte maltempo stasera e domani, ecco le zone a rischio nubifragi e grandine

MeteoWeb

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina, in Europa, durante la Primavera 2025, come sorge il sole, un Ciclone Atlantico si affaccia sul Continente e porta forte maltempo. E’ il solito trend, ormai ultra-ripetitivo, che da oltre due mesi interessa anche l’Italia, che si trova oggi a fare i conti con l’ennesima tempesta atlantica proveniente dalla Francia.

Il nuovo Ciclone, ufficialmente denominato Gunther dall’Università di Berlino, è ben visibile dallo Spazio con il suo fronte freddo ormai in procinto di raggiungere le Alpi da Nord/Ovest, mentre in Francia piove e fa freddo. Parigi è ferma a +9°C in pieno giorno dopo 12mm di pioggia in mattinata, ma la colonnina di mercurio oscilla addirittura tra +5°C e +7°C nelle zone interne del Paese.

Nelle prossime ore il maltempo si accentuerà anche sull’Italia, in modo particolare in serata quando il fronte freddo supererà le Alpi e si abbatterà sul Nord Italia con forti temporali tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con nubifragi e grandinate. Attenzione alle zone di montagna. Contestualmente, nel pomeriggio avremo forti temporali pomeridiani lungo tutto l’Appennino, dall’Emilia Romagna alla Sicilia orientale, come possiamo vedere dalla mappa del modello Moloch:

Allerta Meteo: forte maltempo anche domani, giovedì 24 aprile

Anche domani, giovedì 24 aprile, il maltempo colpirà duramente l’Italia estendendosi anche al Centro/Sud con forti piogge su Toscana, Lazio e Campania sin dalle prime ore del mattino, accompagnato da un rinforzo dei venti settentrionali. Il maltempo persisterà anche al Nord, in Lombardia e al Nord/Est, oltre che in Liguria, con forti e abbondanti nevicate sulle Alpi:

Nel pomeriggio-sera ancora forte maltempo sull’Italia, con forti temporali al Nord/Est e fenomeni intensi in tutto il Centro/Sud. Possibili sconfinamenti temporaleschi anche in città come Roma e Bari, con maltempo diffuso all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia nord/orientale (Messina):

Tutti i dettagli e un occhio all’evoluzione successiva, con il maltempo di 25 aprile e 1° maggio, nel video di seguito:

