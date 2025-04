Allerta Meteo, Ciclone sempre più vicino all’Italia: MAPPE drammatiche per mercoledì e giovedì

MeteoWeb

L’Italia s’è risvegliata sotto la pioggia questa mattina: una situazione decisamente rara, con la pioggia che cade contemporaneamente a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Venezia, Trieste, quindi su tutto il Centro/Nord del Paese. Si registrano le prime criticità tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, dove i fiumi si stanno già alzando pericolosamente a causa delle piogge torrenziali che insistono da ieri pomeriggio su tutta l’area appenninica al confine tra le tre Regioni. La città più colpita dal maltempo è La Spezia, dove sono già caduti 70mm di pioggia in centro e oltre 80mm di pioggia nei dintorni, dove spiccano gli 86mm di Sarzana.

Piogge ancor più intense e abbondanti nell’alta Toscana, in provincia di Lucca, dove sono già caduti oltre 100mm a Camaiore, Stazzema e Palagnana e abbiamo un picco di 112mm a Campagrina. Ma l’area più colpita è quella dell’Appennino al confine con l’Emilia: tra le province di Prato e Pistoia, abbiamo accumuli pluviometrici ancor più rilevanti con 139mm a Sambuca Pistoiese e 132mm a Cantagallo. Moltissime le località che hanno superato i 100mm in quest’area, tra cui Pistoia città.

Sarebbe già una gran bella piovuta così, non solo in queste Regioni ma anche in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, dove piove a dirotto da ieri. E invece siamo solo all’inizio di un peggioramento molto pesante che a metà settimana si intensificherà ulteriormente: è sempre più alto il rischio di una pesantissima alluvione sul Nord Italia tra domani, mercoledì 16, e dopodomani, giovedì 17 aprile. Intanto, però, il maltempo continuerà ad essere molto forte per tutta la giornata odierna. Nel corso della mattinata avremo piogge torrenziali al Nord/Est e maltempo persistente nel resto del Nord e nelle Regioni centrali tirreniche:

Nel pomeriggio-sera ancora maltempo al Nord, con ulteriori nubifragi in Friuli Venezia Giulia e una netta intensificazione dei fenomeni al Nord/Ovest, in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dove inizierà la fase più pesante dell’ondata di maltempo. Inizierà la fase critica.

Allerta Meteo: FOCUS su domani, mercoledì 16 aprile

Domani, mercoledì 16 aprile, il maltempo si intensificherà degenerando in modo molto estremo sin dalle prime ore del mattino al Nord/Ovest. Avremo piogge alluvionali su alto Piemonte, Valle d’Aosta ed estremità nord/occidentale della Lombardia, mentre un esteso fronte temporalesco attraverserà il Mediterraneo occidentale dalla Francia all’Algeria colpendo in pieno la Sardegna: sarà la squall-line più pericolosa per il Centro/Sud, che si muoverà in modo inesorabile verso levante e tra mercoledì e giovedì colpirà in pieno tutta l’Italia. Ma le criticità peggiori persisteranno al Nord/Ovest per le piogge alluvionali.

Al Centro/Sud soffierà un impetuoso vento di scirocco che raggiungerà valori estremi in tutto il meridione, con raffiche diffusamente superiori ai 110km/h in Calabria e Sicilia, con picchi di 140km/h nel basso Tirreno. Per l’effetto favonio, ci aspettiamo temperature di +34°C sulle coste tra Cefalù e Capo d’Orlando. Scenario molto pesante, con forti mareggiate sulle coste esposte, in un contesto di caldo nord africano con tanta sabbia del Sahara ad avvolgere il cuore del Mediterraneo. Ma è preoccupante anche il forte levante nel cuore della pianura Padana: addenserà sul Nord/ovest precipitazioni sempre più intense e abbondanti.

Nel pomeriggio-sera di mercoledì il maltempo si intensificherà ulteriormente al Nord/Ovest. Le mappe di questa mattina sono davvero terribili per Piemonte e Valle d’Aosta, dov’è concreto il rischio di un’alluvione di proporzioni davvero catastrofiche. Alcuni modelli dipingono scenari apocalittici, con 900mm di pioggia nell’alto Piemonte: se davvero si verificassero piogge così abbondanti, sarebbe un disastro con conseguenze su tutta la pianura Padana per le piene dei principali corsi d’acqua, a partire dal fiume Po. Anche i grandi laghi del Nord/Ovest rischiano di esondare. I modelli sono davvero impressionanti e non stiamo affatto esagerando: chi blatera di “allarmismo“, rimarrà evidentemente stupito dalla furia del maltempo che però è assolutamente previsto in anticipo. E infatti non lo scriviamo “con il senno di poi“. L’Italia ha già vissuto tanti eventi drammatici, alluvioni e cicloni che hanno provocato morti e distruzione. Adesso c’è una nuova emergenza imminente, ed è opportuno attrezzarsi in modo adeguato. Innanzitutto con la consapevolezza, che è il primo passo per la prevenzione.

Nella notte tra mercoledì e giovedì la situazione andrà fuori controllo per piogge monsoniche su tutto il Nord/Ovest. Saranno ore da incubo.

Allerta Meteo, giovedì 17 il Ciclone sfonda sull’Italia: piogge persistenti e venti da uragano

Nella notte tra mercoledì e giovedì, appunto, il Ciclone sfonderà sull’Italia posizionandosi nell’alto Tirreno, tra Liguria e Corsica. Inizierà quindi la fase più cruenta dell’ondata di maltempo, quella che innescherà i fenomeni meteo più estremi.

Nel corso della giornata di giovedì 17 aprile, infatti, il Ciclone si approfondirà in loco, invorticandosi al largo della Liguria e alimentando forte maltempo nelle medesime aree già colpite nel giorno precedente: il Nord/Ovest sarà sotto scacco. Le piogge persisteranno in modo intenso per tutta la giornata, in aree già duramente colpite dalle alluvioni del giorno precedente. Inoltre, il maltempo si estenderà anche al resto d’Italia.

Le precipitazioni più intense saranno in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ma avremo piogge torrenziali anche al Nord/Est, in Sardegna e al Centro/Sud, con una veloce ma intensa passata temporalesca che scaccerà via lo scirocco e sarà accompagnata da un più fresco maestrale. Forti temporali con grandine colpiranno Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia:

Il vento raggiungerà valori fuori scala in tutte le mappe disponibili: avremo raffiche da uragano nell’alto Tirreno, con oltre 150km/h tra Liguria, Francia e Corsica. Mareggiate furiose colpiranno dapprima la Liguria, poi anche Sardegna e Toscana, in estensione nel corso della giornata anche a Lazio, Campania e Sicilia mentre lo scirocco continuerà a soffiare intenso sull’Adriatico provocando, anche qui, forti mareggiate in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sarà un’altra giornata terribile.

Nella serata di giovedì il fronte freddo al Sud si concentrerà in Puglia, dove ci aspettiamo i fenomeni più estremi: nel Golfo di Taranto c’è il rischio di tornado. Forti temporali con grandine colpiranno il Salento e le Murge. Continuerà a piovere in tutto il Nord Italia, ma i fenomeni inizieranno ad attenuarsi. Le conseguenze sul territorio saranno ancora molto pesanti: i picchi idrometrici di fiumi e laghi si raggiungeranno soltanto nella giornata successiva, quella di venerdì 18 aprile.

La carta termica con le temperature ad 850hPa proprio per giovedì mattina dimostra l’eccezionalità di questo Ciclone-Bomba posizionato sull’alto Tirreno: farà molto più freddo in Algeria, nel cuore del deserto del Sahara, che sul mar Baltico e nei Paesi Scandinavi. La discesa d’aria fredda polare marittima interesserà tutta l’Europa occidentale, riportando l’inverno con neve a bassa quota su Irlanda, Regno Unito, persino Francia e Spagna (farà molto freddo anche in Belgio e nei Paesi Bassi), con una netta discesa fredda su Marocco, Algeria e Tunisia dove avremo temperature molto basse. La Sardegna sarà coinvolta in pieno da questa nuova discesa fredda, mentre ancora sui settori orientali dell’Italia soffierà lo scirocco e il clima sarà molto mite: giovedì mattina, Cagliari e Trapani saranno le città più fredde d’Italia:

