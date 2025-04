Allerta Meteo, Ciclone sulla Sardegna: esplodono forti temporali al Centro/Sud

MeteoWeb

Sta per accendersi nuovamente il maltempo sull’Italia a causa della ciclogenesi in corso sul Mar di Sardegna, appena ad ovest dell’isola che sta già vivendo una domenica di piogge sparse e sta per essere approcciata dai più forti temporali in arrivo da occidente. Nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile, infatti, la Sardegna sarà una delle Regioni più colpite dal maltempo, con forti temporali in tutta l’isola, mentre il ciclone avrà il proprio minimo barico proprio al largo del golfo di Oristano.

Le immagini satellitari di questa mattina lo testimoniano chiaramente.

Nel pomeriggio di oggi esploderanno forti temporali su tutto il Centro Italia, in rapido spostamento verso le coste tirreniche: in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, ma anche in Calabria e Sicilia, sarà una domenica pomeriggio di fenomeni meteo estremi con nubifragi e grandinate:

Persistono piogge sparse, con nevicate sui rilievi oltre i 1.600 metri, nel basso Piemonte esposto alla circolazione ciclonica dei venti intorno al minimo sulla Sardegna.

Domani, lunedì 28 aprile, la situazione si ripeterà in modo analogo con forti temporali soprattutto in Sicilia, più vicina al vortice ciclonico, ma anche in Campania e nel resto del Centro.

Attenzione a piogge alluvionali su Algeria e Tunisia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.