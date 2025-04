Allerta Meteo: colpo di coda invernale, rischio neve e grandine

MeteoWeb

L’inizio della seconda settimana di aprile potrebbe essere segnato da un ritorno improvviso e intenso dell’inverno, destinato a colpire in modo deciso l’Europa centro-orientale e la penisola balcanica. Le più recenti elaborazioni modellistiche confermano l’avvicinamento di una saccatura artica che, seppur interessando solo marginalmente l’Italia, riuscirà a influenzare in modo rilevante il quadro meteorologico nazionale, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni centro-meridionali.

A partire da domenica 6 aprile, con apice tra lunedì 7 e martedì 8, è atteso un affondo freddo di matrice artica che si incanalerà lungo un’ampia ondulazione del flusso atmosferico, favorita dalla presenza di un robusto anticiclone tra Groenlandia e Islanda. Questo blocco anticiclonico fungerà da scivolo per l’aria gelida, che riuscirà a penetrare verso sud fino a lambire l’Italia attraverso la porta dei Balcani. In questo contesto, venti intensi di bora e grecale inizieranno a farsi sentire già nella seconda parte della giornata di domenica, per poi intensificarsi sensibilmente tra lunedì e martedì, quando spazzeranno le regioni adriatiche e parte del Centro-Sud.

Le conseguenze sul fronte termico saranno marcate: le temperature subiranno un crollo netto, con un raffreddamento stimabile fino a 10 gradi alla quota di 850 hPa, e punte di calo termico fino a 15 gradi nelle aree più esposte ai venti nordorientali. Questo brusco abbassamento delle temperature restituirà all’Italia un clima prettamente invernale, in un periodo ormai pienamente primaverile, con possibili effetti anche a livello di circolazione atmosferica secondaria.

Sebbene il quadro previsionale presenti ancora margini di incertezza, i modelli più aggiornati sembrano ridimensionare l’ipotesi di un’ingerenza atlantica tale da generare un vortice ciclonico sul Tirreno. Aumentano invece le probabilità che un minimo depressionario si sviluppi più a sud-est, tra il medio Adriatico e lo Ionio. In questo scenario, si assisterebbe alla formazione di un sistema perturbato capace di arrecare precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali italiane, in particolare lungo il crinale appenninico.

Le precipitazioni associate al fronte freddo potranno manifestarsi già nella giornata di domenica, ma la loro intensità e distribuzione restano ancora da definire con maggiore precisione. Alcuni fenomeni potrebbero assumere caratteristiche convettive, con la possibilità di rovesci temporaleschi e locali grandinate, specialmente lungo la fascia adriatica. Particolarmente significative le conseguenze in Appennino, dove l’ingresso dell’aria artica, unito alla presenza di umidità, potrebbe favorire nevicate anche a quote collinari. I fiocchi di neve sono attesi in particolare oltre i 500-600 metri su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, delineando un episodio di stampo decisamente invernale, non comune per il mese di aprile.

In definitiva, il nostro Paese si prepara ad affrontare un’irruzione fredda di una certa rilevanza, la cui portata sarà comunque influenzata da dettagli ancora in fase di definizione. La complessità dello scenario barico, dominato da contrasti termici marcati e configurazioni dinamiche, impone cautela nell’interpretazione delle proiezioni. Saranno dunque fondamentali i prossimi aggiornamenti per definire meglio traiettoria, intensità e impatti al suolo di questo ennesimo colpo di coda dell’inverno.

