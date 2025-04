Allerta Meteo da Nord a Sud, “oggi temporali e rischio grandine”: ecco le zone più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo per temporali oggi: potranno causare piogge intense e grandinate sparse. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“Il transito di un cut-off in quota dall’alto a basso Tirreno nel corso della giornata potrà determinare diffusa instabilità eventualmente favorita dell’irraggiamento diurno, espressamente sul comparto appenninico e, in un secondo tempo, sul Nord-Est per l’approssimarsi di un nuovo cut-off in discesa dall’Europa centrale“, si legge nel bollettino PRETEMP.

È stato emesso “un livello 0 che comprende la fascia alpina e prealpina centro-orientali, la Pianura Padana centro-orientale, le aree di Nordest, e la quasi totalità dell’Appennino fino ad estendersi alle zone interne del comparto balcanico incluso nel dominio di previsione. Anche sulle zone interne di Corsica e Sardegna potranno aversi convezione locale in genere orografica. Il suddetto livello riguarderà temporali irregolari o sparsi, ma non molto organizzati, che potranno causare piogge intense e grandinate sparse o talora frequenti ma di piccole dimensioni. Potranno anche aversi locali forti raffiche di vento nel caso in cui si concretizzi una migliore organizzazione dei sistemi in QLCS. Non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi (waterspout) sulle aree tirreniche centro-meridionali“.

La situazione meteo

“I valori di CAPE tenderanno salire nel corso della giornata, specificatamente nelle aree soggette a maggiore soleggiamento mattutino, portandosi intorno a 1000-1100 J/kg, in particolare in area Appenninica e in Pianura Padana; essi saranno associati a valori 0-3 km fino a 200-250 J/kg sull’area tirrenica centro-meridionale laddove non si esclude qualche tromba marina“, spiega PRETEMP. “Temporali a cella singola o organizzati in cluster irregolari si innescheranno più frequentemente sui rilievi grazie al lifting orografico, ma i previsti parametri di DLS ed LLS alquanto modesti difficilmente saranno sufficienti a sostenere una buona organizzazione dei sistemi convettivi. L’attività temporalesca in Pianura Padana nel pomeriggio sarà in massima parte supportata dai cold pool e outflow alpini e appenninici in confluenza con i deboli flussi sinottici o con il regime della circolazione alla mesoscala a ciclo diurno. I flussi in quota saranno relativamente deboli ad eccezione della Sardegna e della Sicilia ove transiterà un getto nord-occidentale, pertanto su queste aree i fenomeni saranno più veloci sebbene localmente più intensi per un maggiore speed shear verticale, ma essenzialmente solo sulle zone interne. Tra la serata e la nottata l’avvicinamento da Nord di un nuovo cut-off in quota potrà mantenere attiva la convezione“.

“La frazione di CAPE entro la Hail Growth Zone rimarrà su valori discretamente elevati il che, in concomitanza a valori di PWAT sui 26-28 mm, potrà favorire grandinate di piccole dimensioni (updraft numerosi ma poco ampi e modesto shear) ma piuttosto frequenti. Grandine appare più probabile sulle aree interne e montuose del Centro-Sud e Nord-Est ma di piccole dimensioni. In forma locale saranno possibili precipitazioni consistenti per scarso shear e confluenze semi-stazionarie“, conclude PRETEMP.

