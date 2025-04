Allerta Meteo, la Domenica delle Palme riporta il maltempo: ecco le prime regioni colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, Domenica delle Palme, per “estese precipitazioni di natura stratiforme” che “interesseranno l’Alto Tirreno e il Mar Ligure“: questo primo peggioramento dà il via ad una lunga fase di maltempo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un flusso estremamente umido risalirà dal Mediterraneo occidentale in direzione del dominio di previsione. Mentre sul meridione uno spesso EML dovrebbe completamente inibire eventuale convezione, sui settori settentrionale debole convezione elevata è possibile“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Nonostante la precipitazione stratiforme sarà prevalente, nel corso del pomeriggio, un aumento della forzante, unita a locali boundary di confluenza orografici potrebbe forzare locale convezione tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno, convezione che, inserita nel contesto umido sopracitato ( EFI water vapour flux >0.7-0.8 e PWAT>25-27mm), potrebbe produrre locali piogge intense. La natura elevata dovrebbe rendere nullo il rischio di raffiche di vento mentre la quasi assenza di CAPE in fase mista esclude, invece, la possibilità di grandinate. Gli eventuali temporali saranno relegati alle zone dove la forzante di basso livello sarà maggiore, forzante necessaria per sollevare la massa al di sopra del LPL dove deboli valori di CAPE sono presenti ( MuCAPE 100-200J/kg)“.

“I fenomeni continueranno nella giornata di lunedì e martedì in un contesto caratterizzato da elevati valori di umidità e acqua precipitabile. Possibile l’emissione di una tendenza per la pianura Padana orientale per la giornata di martedì“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.