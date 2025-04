Allerta Meteo, è tornato l’inverno sull’Italia: prima notte di freddo polare, ed è solo l’inizio… | DATI LIVE

MeteoWeb

E’ tornato l’inverno sull’Italia, puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni con cui avevamo annunciato quest’irruzione di freddo polare con grande anticipo. Le temperature stanno crollando in tutt’Italia, con valori tipicamente invernali nelle Regioni Adriatiche, dalla Romagna al Salento. In Romagna, appunto, abbiamo già appena +1°C a Villafranca di Forli, Piratello e Casola Canina, +2°C ad Albereto, Pieve Corleto e Boncellino (Ravenna). Temperature molto basse anche nel cuore dell’Appennino con +2°C a Campobasso, +3°C a L’Aquila e Avezzano.

Clamorosi i dati che arrivano dalla Puglia, dov’è una notte freddissima: abbiamo appena +7°C a Foggia, Barletta e Bisceglie e +8°C a Bari; ancora più freddo nelle zone interne delle Murge, in collina, con +4°C a Cassano delle Murge, Martina Franca, Alberobello, Locorotondo e Noci, +5°C a Putignano e Castellana Grotte. Nel Salento, in pianura, abbiamo addirittura +6°C a San Pancrazio Salentino, +7°C a Francavilla Fontana e Tuglie. Nella vicina Basilicata, valori molto bassi in collina con +4°C a Miglionico e Montescaglioso, +6°C a Pisticci.

Nel pomeriggio-sera il fronte freddo ha raggiunto il Centro/Sud provocando forti piogge e temporali su tutto il territorio. Nel Salento si sono verificati i fenomeni più intensi, con 34mm di pioggia a Veglie, 17mm a Salice Salentino, 15mm a Lequile; più diffuse le precipitazioni in Campania con 29mm a Salitto di Olevano, 24mm a Contursi Terme e Campagna, 22mm a Cava de’Tirreni, 21mm a Scisciano, 20mm a Frasso Telesino, 19mm a Nocera Superiore, Eboli e Vitulazio, 17mm a Castellammare di Stabia, 15mm a Roccapiemonte, 14mm a Montesarchio e Vico Equense, 13mm a Pomigliano d’Arco e Summonte, 12mm ad Ercolano.

Le temperature diminuiranno ancora nelle prossime ore. L’alba di lunedì 7 aprile sarà la prima una lunga serie con temperature tipicamente invernali in tutt’Italia:

Il picco del freddo in libera atmosfera, cioè della spinta meridionale dell’irruzione fredda, è previsto per martedì 8 aprile:

Ma in questa fase abbiamo ancora forti venti e molte nubi; nel corso della settimana il cielo si farà completamente sereno, già nel corso della giornata di lunedì, e i venti si attenueranno. Questi elementi attiveranno il fenomeno dell’inversione termica: da martedì a giovedì, avremo tre notti e quindi tre albe davvero glaciali con estese e diffuse gelate in tutto il Paese.

