Allerta Meteo Emilia Romagna: domani vento forte e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale e Arpae hanno emesso un’allerta meteo GIALLA per vento nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN; per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, domenica 6 aprile. Domani “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) da est/nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul mare, sulla costa, sulla pianura romagnola e sui rilievi centro-orientali. È previsto inoltre mare agitato al largo che sotto costa può determinare localizzate erosioni dei litorali”, si legge nel bollettino di allerta.

Il Comune di Ravenna, nel rilanciare la comunicazione, raccomanda di mettere in atto misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.