Allerta Meteo Emilia Romagna: nella morsa di un nuovo ciclone atlantico a Pasqua

Dopo una breve tregua, il maltempo torna a interessare l’Emilia-Romagna. Una nuova perturbazione atlantica, attualmente in fase di sviluppo tra la Francia e la Spagna, è destinata a raggiungere la regione nelle prossime ore, segnando un peggioramento delle condizioni meteorologiche proprio in coincidenza con le festività pasquali. Sebbene meno intensa rispetto alla tempesta che ha colpito l’area nei giorni scorsi, questa nuova ondata di instabilità sarà comunque in grado di generare piogge, rovesci e locali temporali. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, già dalla serata di sabato si potranno avvertire i primi segnali del cambiamento, con un progressivo aumento della nuvolosità.

Pasqua con il rischio pioggia sull’Emilia occidentale

Le previsioni per domenica 20 aprile indicano un inizio giornata in prevalenza asciutto, seppur con cieli parzialmente nuvolosi e variabilità diffusa. A partire dal pomeriggio, tuttavia, le condizioni tenderanno a peggiorare, specialmente sulle province occidentali dell’Emilia, dove saranno possibili rovesci a tratti persistenti, soprattutto nelle zone appenniniche.

Altrove il tempo sarà più clemente, con alternanza di nubi e schiarite, ma non si esclude un ispessimento della copertura nuvolosa col passare delle ore. Tuttavia, in queste aree, il rischio di precipitazioni dovrebbe restare contenuto.

Pasquetta: instabilità in aumento, possibili temporali anche in Romagna

Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, l’instabilità atmosferica sarà più marcata. Le zone centro-occidentali della regione saranno ancora interessate da precipitazioni sparse, ma con il passare delle ore il peggioramento tenderà a estendersi anche verso la Romagna. In particolare nel tardo pomeriggio e in serata, saranno possibili rovesci anche di moderata intensità e isolati temporali.

Il clima resterà comunque mite e in linea con le medie stagionali, con temperature piacevoli e ventilazione generalmente debole o moderata dai quadranti meridionali, specialmente lungo la fascia costiera.

Settimana post-pasquale ancora all’insegna della variabilità

Guardando oltre le festività, le proiezioni a medio termine suggeriscono la persistenza di uno scenario meteorologico instabile. Il Mediterraneo centrale continuerà a essere influenzato da correnti nord-atlantiche che, approfittando di un campo di pressione debole, manterranno il tempo incerto anche nei giorni successivi.

Martedì 22 aprile la situazione resterà variabile, con rovesci sparsi su tutta la regione. A partire da mercoledì 23, un nuovo impulso perturbato da ovest potrebbe riportare precipitazioni più diffuse, accompagnate da un aumento della nuvolosità.

Allerta meteo della Protezione Civile: attenzione ai fiumi in piena

A fronte di questo contesto meteorologico, la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo valida dalle 00:00 di domenica 20 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile. Il bollettino segnala:

Allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia

nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia Allerta arancione per piene dei fiumi in provincia di Ferrara.

Pur non essendo previsti fenomeni meteorologici significativi nella prima parte della giornata, il peggioramento previsto nel pomeriggio potrà generare rovesci e temporali localizzati. Nelle aree montane e collinari più fragili, non si escludono frane o smottamenti, con rapidi incrementi dei livelli idrometrici.

Inoltre, si segnala il transito della piena del fiume Po, con livelli prossimi o superiori alla soglia 3 nelle pianure occidentali e centrali, e superiori alla soglia 2 nelle pianure orientali e nel Delta.

Conclusioni

La situazione meteorologica sull’Emilia-Romagna resta quindi sotto stretta osservazione. Nonostante il nuovo ciclone atlantico sia meno intenso del precedente, la combinazione di terreni saturi e un nuovo episodio di instabilità rappresenta una minaccia concreta per il territorio.

