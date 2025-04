Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per mercoledì: rischio alluvioni lampo e fenomeni estremi in Italia

MeteoWeb

Ha preso il via una nuova ondata di maltempo sull’Italia, con un’escalation dei fenomeni nei prossimi giorni e il clou atteso nella giornata di mercoledì 16 aprile. A tal proposito, anche Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta meteo estesa, valida dalle 8 (ora italiana) del 16 aprile alla stessa ora del 17 aprile. È stato emesso un livello 2 su alcune parti del Nord-Ovest dell’Italia, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 con un rischio simile, ma con probabilità ridotte. Inoltre, sono previsti grandine di grandi dimensioni isolata, raffiche di vento da forti a intense e un tornado isolato.

Un livello 1 è stato emesso per alcune parti della Corsica, principalmente per forti piogge e un tornado isolato.

Un livello 1 è stato emesso per alcune parti del Mediterraneo centrale, principalmente per tornado e forti piogge.

Allerta Meteo: l’avviso di Estofex

Un pattern piuttosto statico si evolve sull’Europa in risposta a una dorsale di blocco in costante rafforzamento sull’Europa orientale, che si estende fino alla Scandinavia. La saccatura a onda lunga sull’Europa occidentale diventa quasi stazionaria e si frantuma in numerose onde di minore ampiezza, mentre il vortice rimane posizionato tra Scozia e Islanda.

L’onda di maggiore preoccupazione – spiega Estofex – lascia la Spagna all’inizio di questa previsione e si sposta successivamente verso est prima di avvicinarsi all’Italia durante le ore notturne. Quest’onda si isola dalla zona frontale e si evolve in una bassa pressione in cut-off, avvicinandosi all’Italia da ovest.

Nord-Ovest dell’Italia

Il principale rischio di forte maltempo si sviluppa nell’area di Valle d’Aosta/Piemonte, dove è previsto un flusso ascendente persistente durante il giorno, spiega Estofex. Previste precipitazioni intense o eccessive, con il rischio di elevati tassi orari di precipitazioni. Durante la notte, il vortice in avvicinamento da sud induce un impetuoso canale di afflusso forzato orograficamente da sud-est/est nell’area di maggiore preoccupazione, mantenendo vivo il rischio di precipitazioni eccessive. Si prevedono precipitazioni nelle 24 ore nell’area di livello 2 comprese tra 150 e 350l/m², con probabili alluvioni lampo.

Nelle ore pomeridiane/serali, il rischio di forte maltempo si estende temporaneamente a sud-sud/est nell’area di Bologna, dove alcune multicelle/isolate supercelle rappresentano una minaccia isolata di grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, che si trasforma in un rischio di forti piogge verso l’area di Milano/Torino. È possibile un evento di tornado isolato.

“Abbiamo esteso il livello 1 anche alla costa occidentale dell’Italia per cluster temporaleschi nel pomeriggio con forti piogge”, si legge nel bollettino Estofex.

Mediterraneo centrale

È stato emesso un livello 1 ampio per evidenziare un rischio di forte maltempo misto. La Corsica si trova in prossimità del vortice in avvicinamento e successivamente anche in stallo, con convezione lenta come pericolo principale. Piogge intense e un tornado isolato diventano il problema principale.

In caso contrario, si verificherà una configurazione con elevato LLCAPE/debole shear al di sotto della saccatura superiore, che interessa gran parte del Mediterraneo centro-occidentale. Sono previste alcune trombe marine e temporali lenti con forti piogge e raffiche di vento, conclude il bollettino Estofex.

