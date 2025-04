Allerta Meteo, peggiora l’avviso Estofex: fenomeni estremi al Nord-Ovest e in Sardegna

MeteoWeb

Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha aggiornato l’avviso per il forte maltempo che colpirà l’Italia e il Mediterraneo domani, mercoledì 16 aprile. È stato emesso un livello di allerta 2 per alcune zone dell’Italia nordoccidentale, principalmente per pioggia eccessiva. Livello 2 anche per Corsica/Sardegna, principalmente per pioggia eccessiva. Un livello 1 più ampio comprende entrambe le aree di livello 2 con un livello di pericolosità simile ma con probabilità ridotte. Inoltre, è previsto un rischio isolato di tornado/raffiche di vento forti e grandine.

È stato emesso un livello 1 per alcune zone del Mediterraneo occidentale, principalmente per alcune trombe marine/tornado e pioggia intensa.

È stato emesso un livello 1 per alcune zone della Tunisia, principalmente per grandine di grandi dimensioni isolata e pioggia intensa.

È stato emesso un livello 1 per alcune zone della Germania, principalmente per raffiche intense/distruttive, grandine di grandi dimensioni isolata e pioggia intensa.

L’allerta meteo peggiora

Estofex rende noto che si sono rese necessarie alcune modifiche rispetto all’avviso di ieri. La modifica principale è stata apportata alla Corsica e ora menziona/aggiunge esplicitamente la Sardegna, dove si sta verificando un evento severo multiforme. Un’impostazione molto dinamica con una depressione inclinata in modo progressivo/negativo innesca una rapida ciclogenesi sul Mar Tirreno, che si sposta verso la Corsica prima di diventare stazionaria. Durante il giorno, un periodo prolungato di pioggia, inclusi elementi convettivi più intensi/profondi, interessa entrambe le isole. Durante le ore serali e notturne, il vortice LL in avvicinamento e in rapido approfondimento aggiunge una sovrapposizione temporale di migliori lapse rates ai medi livelli e un’adeguata umidità nella bassa troposfera per un certo accumulo di CAPE. Pertanto, oltre all’evento di pioggia più stratiforme, aggiungiamo temporali in clustering per le ore notturne con tassi di precipitazione oraria più elevati. Questo aggrava i problemi di alluvioni lampo e sono possibili alcuni eventi significativi, evidenzia Estofex.

In risposta al rapido approfondimento del vortice LL, si verifica un imponente evento LLJ con raffiche 9/10 e 11/12 sulla scala Beaufort per le zone montuose e le regioni orograficamente più favorevoli. “Questo aumenta l’impatto complessivo e, nonostante la presenza di pochi elementi convettivi, abbiamo deciso di spingere questo evento nell’area di livello 2, principalmente per la minaccia di precipitazioni. Non si esclude un evento tornado costiero isolato”, si legge nel bollettino di Estofex.

Un’altra modifica rispetto alle previsioni estese è stata l’estensione del livello 2 sulle Alpi meridionali ulteriormente a sud, per aggiungere un rischio di convezione lungo le aree costiere dell’estremo Nord-Ovest dell’Italia e del Sud-Est della Francia. All’interno del livello 2, Estofex prevede ancora quantità di pioggia nelle 24 ore comprese tra 100 e 250l/m² con picchi regionali intorno ai 300-400l/m² (dalla Valle d’Aosta al nord del Piemonte). Ciò potrebbe causare gravi problemi di alluvioni lampo. La principale preoccupazione diventa la notte, con un flusso/afflusso di BL da est/sud-est che aumenta fino a raggiungere valori di 50-60 nodi a 850 hPa, a causa dell’eccezionale e profondo vortice LL verso sud. Un’elevata umidità a tutti i livelli (inclusi i livelli medio/alti) viene trasportata nella complessa orografia, dove sono possibili quantità di pioggia di circa 100l/m² in 6 ore, in aggiunta alle già notevoli quantità delle ore diurne. Questo potrebbe sostenere un rischio elevato di alluvioni lampo con la possibilità di alcuni eventi gravi, evidenzia Estofex.

Estofex ha anche esteso il livello 1 sul Nord Italia, spostandolo più a Est, per riflettere le maggiori probabilità di un MCS notturno, che si sviluppa lungo gli Appennini e si dirige a Nord. Questa attività e alcuni temporali durante il giorno rappresentano una minaccia di grandine per gli Appennini e le aree circostanti. Un’orografia più elevata potrebbe probabilmente vedere un rischio persistente di forti raffiche di vento accanto a forti piogge.

Il livello 1 sul Mediterraneo centro-occidentale (per trombe marine/tornado e piogge localmente intense) è stato spostato leggermente a Ovest a causa di alcune correzioni NWP relative al posizionamento della saccatura superiore. Abbiamo esteso il livello 1 verso la costa francese per riflettere e aumentare il rischio di trombe marine/tornado.

Abbiamo anche aggiunto un livello 1 separato per alcune parti della Tunisia orientale, principalmente per la grandine, incluso un evento isolato di grandine di grandi dimensioni.

I dettagli dell’allerta meteo

Un pattern piuttosto statico si sta evolvendo sull’Europa in risposta a una dorsale di blocco in costante rafforzamento sull’Europa orientale, che si estende fino alla Scandinavia. La depressione a onda lunga sull’Europa occidentale diventa quasi stazionaria e si frantuma in numerose onde di minore ampiezza, mentre il vortice di direzione rimane posizionato tra Scozia e Islanda.

L’onda più preoccupante lascia la Spagna all’inizio di questa previsione e si sposta successivamente verso est prima di avvicinarsi all’Italia durante le ore notturne. Quest’onda si isola dalla zona frontale e si evolve in una bassa pressione in cut-off, avvicinandosi all’Italia da ovest. Questo vortice si sposta verso nord dallo Stretto di Sicilia e si intensifica attraversando il Mar Tirreno. Diventa quasi stazionario sull’Italia centro-settentrionale durante le ore notturne.

Nord-Ovest dell’Italia

Il principale rischio di forte maltempo si sviluppa nella regione Valle d’Aosta/Piemonte, dove sono previsti periodi di pioggia intensa o eccessiva. Rispetto al giorno precedente, l’umidità di CAPE e BL migliora in un ambiente con profili di umidità profonda. Durante la notte, il vortice in avvicinamento da sud induce un canale di afflusso forzato orograficamente impetuoso da sud-est/est nell’area di maggiore preoccupazione, che mantiene vivo il rischio di precipitazioni eccessive. Sono previsti quantitativi di pioggia nelle 24 ore nell’area di livello 2 nell’intervallo 150-350l/m² con probabili alluvioni lampo.

Durante le ore pomeridiane/serali, il rischio forte si estende temporaneamente a sud-sud/est nell’area di Bologna, dove alcune multicelle/supercelle isolate rappresentano una minaccia isolata di grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, che si trasforma in un rischio di forti piogge verso l’area di Milano/Torino. È possibile un evento di tornado isolato.

Esteso il livello 1 anche alla costa occidentale italiana per attività temporalesca nel pomeriggio con forti piogge.

Mediterraneo centrale

È stato emesso un livello 1 generale per evidenziare un rischio di forte maltempo misto. La Corsica si trova in prossimità del vortice in avvicinamento e successivamente anche in stallo, con convezione lenta come pericolo principale. Forti piogge e un evento di tornado isolato diventano il problema principale.

Una favorevole configurazione di LLCAPE elevato/debole shear è presente sotto la saccatura superiore e interessa gran parte del Mediterraneo centrale-occidentale. Sono previste alcune trombe marine e temporali lenti con forti piogge e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.