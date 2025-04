Allerta Meteo ESTOFEX da oggi al 1° Maggio: Italia nel mirino dei temporali pomeridiani

MeteoWeb

Allerta Meteo per rischio di temporali dal Nord al Sud Italia, in particolare nelle aree interne e montuose: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un doppio avviso valido dalle 8 di oggi, 29 aprile 2025, alle 8 di giovedì 1° maggio 2025. Ecco di seguito cosa prevedono entrambi i bollettini, la situazione attesa in Italia e, in coda, le mappe con le aree a rischio in evidenza.

Allerta Meteo ESTOFEX, i bollettini

Per quanto riguarda il primo bollettino, ESTOFEX riporta che tra oggi e domani, un vasto anticiclone (alta pressione) domina l’Europa centrale, circondato da 2 aree di bassa pressione isolate: una a Ovest del Portogallo e una sul Mediterraneo orientale. La depressione vicino al Portogallo è insolitamente intensa per il periodo e sta lentamente trasformandosi, ma senza sviluppare caratteristiche tropicali vere e proprie. Durante questo periodo, le condizioni per forti temporali sono limitate su tutta l’Europa meridionale perché l’energia atmosferica (CAPE) e il vento in quota (shear) non si combinano in modo favorevole. Tuttavia, in alcune zone alpine, l’umidità vicino al suolo combinata con un flusso d’aria calda in quota genera instabilità (CAPE fino a 1200 J/kg), favorendo temporali pomeridiani. Questi potranno portare grandine, raffiche di vento e piogge intense localizzate, ma il rischio generale resta basso.

Anche in Italia e Turchia si formeranno temporali sparsi, ma senza una copertura abbastanza estesa da richiedere un’allerta più alta, sottolinea ESTOFEX. Creta potrebbe vedere piogge intense persistenti. In Portogallo e Sud/Ovest della Spagna sono previsti temporali notturni isolati all’interno di un evento piovoso più diffuso.

Per quanto riguarda invece il bollettino valido dalle 8 di domani alle 8 del 1° maggio, ESTOFEX riporta che la situazione meteorologica in Europa resta stabile e simile al giorno precedente. Un forte anticiclone domina l’Europa centrale, incorniciato da 2 aree di bassa pressione isolate. Una di queste, a Ovest del Portogallo, favorisce un flusso persistente di aria umida dal Mediterraneo occidentale verso il Sud e Sud/Ovest della Spagna e del Portogallo.

Nonostante un aumento graduale dell’umidità nei bassi strati, l’atmosfera resta generalmente stabile: l’energia disponibile per i temporali (CAPE) è limitata e solo a quote più elevate. Perciò, eventuali temporali porteranno piogge intense localizzate e piccole grandinate, ma senza fenomeni severi su larga scala.

In altre parti d’Europa, si prevedono temporali brevi e poco organizzati che potranno causare piogge forti isolate, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento.

Nel Mediterraneo orientale, un forte flusso di venti in quota e il riscaldamento nei bassi strati limitano la formazione di temporali severi. Tuttavia, aree come i monti del Tauro e la zona del Golfo di Alessandretta devono essere monitorate, perché un aumento dell’instabilità potrebbe portare a piogge intense e rischio di alluvioni locali, sottolinea ESTOFEX.

La situazione meteo in Italia

Secondo il bollettino ESTOFEX, in Italia la situazione meteo prevista tra il 30 aprile e il 1° maggio 2025 prevede possibili temporali sparsi, soprattutto sulle zone interne e montuose, a causa di instabilità pomeridiana localizzata. Questi temporali saranno generalmente brevi e poco organizzati, con possibilità di piogge intense isolate, grandine e raffiche di vento. Il rischio di fenomeni severi su larga scala è molto basso, anche se localmente non si esclude qualche episodio più intenso, soprattutto lungo l’Appennino e nelle zone alpine.

Allerta Meteo, le mappe ESTOFEX

