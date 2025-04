Allerta Meteo ESTOFEX, Pasqua con piogge intense e grandine: “attenzione in una città del Nord Italia”

MeteoWeb

Allerta Meteo nelle prossime ore in Italia per forti piogge, rischio grandine, vento forte e tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 20 aprile 2025, alle 8 di domani 21 aprile 2025. In dettaglio, “un livello 1 è stato emesso nell’area di Genova, principalmente per forti piogge e rischio tornado isolato/costiero. Un livello 1 è stato emesso per alcune parti dell’Italia settentrionale, principalmente per alcuni eventi di grandine e raffiche di vento, ma principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato previsto per la Francia sudorientale, principalmente per isolati eventi di forti piogge. Emesso livello 1 per alcune parti della Germania, con un mix di forti piogge e alcune grandinate/raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per l’Algeria nordorientale e la Tunisia settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala che un anticiclone sull’Europa orientale e la Russia blocca l’avanzata dei fronti atlantici verso Est. Questi si frammentano sopra l’Europa occidentale, dando origine a più perturbazioni. Un impulso principale si dirige verso il Mediterraneo, mentre altre onde minori interessano l’Europa centrale e occidentale. Una vasta area di bassa pressione sopra la Francia spinge un fronte occluso verso la Germania, dove si concentrano i fenomeni temporaleschi. Sull’Italia centro-settentrionale si osservano convezioni con possibilità di eventi severi verso Sud, fino alla Tunisia.

Allerta Meteo per l’Italia

Il bollettino ESTOFEX riporta che sull’Italia centro-settentrionale si svilupperà una zona di piogge stratiformi al mattino, seguite da temporali più intensi dal mezzogiorno in poi, anche se è difficile individuare le aree più colpite. È stato emesso un livello 1 su Genova per temporali persistenti fino al pomeriggio, con possibile tornado isolato. Un altro livello 1 è stato esteso lungo e a Nord dell’Appennino settentrionale, dove il riscaldamento diurno e una moderata instabilità favoriscono multicelle e supercelle, con rischio di grandine e raffiche forti. Il pericolo principale resta la pioggia intensa, con temporali che seguono traiettorie ripetute sui rilievi.

