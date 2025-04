Allerta Meteo, FOCUS sull’irruzione polare di domani: il picco del freddo martedì 8. Attenzione al maltempo

MeteoWeb

L’Italia vive un sabato di bel tempo e clima mite: nel pomeriggio le temperature massime raggiungeranno i +25°C in pianura Padana e nei fondovalle alpini, con valori molto diffusi di +23/+24°C su gran parte del Centro/Nord. Un caldo illusorio, per gli amanti della bella stagione: domani, infatti, tornerà l’inverno. Quella di domenica 6 aprile, infatti, è una data che tutti coloro che seguono MeteoWeb già da tempo hanno segnato con l’evidenziatore sul calendario: sarà il giorno in cui inizierà l’irruzione di freddo polare che darà via al terzo colpo di coda dell’inverno delle ultime settimane.

Le temperature crolleranno in modo rapidissimo, sotto i colpi di forti venti di bora e grecale che soffieranno con raffiche superiori ai 70–80km/h in gran parte del Paese, e oltre i 100km/h tra Puglia e Calabria nel mar Jonio domenica sera. Ma già domani pomeriggio le massime giornaliere si fermeranno a +12/+13°C in molte aree del Nord che oggi avranno raggiunto i +25°C: un tracollo termico davvero pazzesco, che continuerà ancora fino alle gelate in pianura di lunedì mattina (e, ancor più intense, nei giorni successivi.

Le mappe con le temperature massime previste dal modello Moloch per oggi pomeriggio e domani pomeriggio evidenziano in modo molto chiaro i clamorosi sbalzi termici di questo weekend:

Ovviamente un calo termico di questa portata non può che essere accompagnato da forte maltempo. Avremo piogge intense e forti temporali su gran parte del Centro/Sud nel pomeriggio-sera di domenica, con fenomeni estremi dal Lazio alla Calabria, ma anche in Sardegna.

E lunedì mattina il maltempo si concentrerà all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia. Con questo tipo di sbalzi termici, è molto probabile che si verifichino forti grandinate e intensi tornado, soprattutto nelle zone costiere. Sempre tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Poi il freddo avrà invaso l’Italia, che rimarrà 3-4 giorni nel freezer come se fossimo in pieno inverno. Lunedì sarà una giornata molto fredda, ma il picco delle temperature più basse verrà raggiunto martedì 8 aprile con valori inferiori di oltre 10°C rispetto alle medie del periodo in tutto il Centro/Sud, nel contesto di un’ondata di gelo di proporzioni eccezionali per l’Europa centro-orientale.

Non solo lunedì e martedì, ma anche mercoledì e giovedì (e, al Sud, pure venerdì 11) avremo estese e diffuse gelate fino a quote molto basse, localmente anche in pianura: il clima prevalentemente secco, i cieli completamente stellati e l’assenza di vento, favoriranno il fenomeno dell’inversione termica che con queste temperature al suolo porterà la colonnina di mercurio su valori solitamente impensabili per il mese di aprile. Non è da escludere qualche record di freddo per alcune località del nostro Paese che si troveranno in queste particolari condizioni, con l’inversione termica che potrà determinare tonfi abbondantemente sottozero. Attese gravi ripercussioni sull’agricoltura.

Tutti i dettagli nel video approfondito:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.