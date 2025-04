Allerta Meteo, il freddo polare irrompe dai Balcani: temperature in picchiata, saranno 4 giorni glaciali | MAPPE

MeteoWeb

L’ondata di aria fredda polare sta per raggiungere l’Italia: siamo arrivati alla data cruciale di domenica 6 aprile, e come ampiamente previsto, nel pomeriggio-sera di oggi tornerà l’inverno nel nostro Paese. L’aria fredda ha già invaso l’Europa centro-orientale e i Balcani e il suo ingresso nel nostro Paese tramite l’Adriatico è imminente. L’Europa centro-orientale, infatti, questa mattina s’è svegliata in pieno inverno con temperature minime di -7°C a Helsinki, -4°C a Praga e Vilnius, -3°C a Stoccolma, -2°C a Tallin, -1°C a Varsavia, 0°C a Berlino e Bucarest, +1°C a Copenaghen e Kiev.

Fa ancora molto caldo tra Francia e nord Italia, che questa mattina hanno avuto temperature minime quasi estive con +12°C a Torino e Lione, +11°C a Parigi, Milano e Marsiglia. L’aria fredda, infatti, avanza sull’Europa orientale come illustrato dalle immagini satellitari, mentre il clima resta molto mite a ovest, nel cuore del Continente:

Le temperature stanno già diminuendo nel corso della mattinata nei settori più orientali dell’Italia centro-settentrionali: la colonnina di mercurio è già scesa a +10°C a Trieste, +12°C a Venezia e Ravenna, +13°C ad Ancona e San Benedetto del Tronto, con le prime forti raffiche di bora sull’Adriatico, valori termici già rilevanti considerando che si tratta di temperature diurne. Fa ancora molto caldo al Nord/Ovest, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i valori più alti in assoluto in Europa: abbiamo infatti +23°C a Varese e Como, +21°C a Milano, Novara, Biella e Vercelli, +20°C a Torino, Cuneo e Bergamo. Abbiamo un gradiente termico straordinario in queste ore in pianura Padana, con oltre dieci gradi centigradi di differenza tra est e ovest, a parità di quota, a pochi chilometri di distanza. Ma anche al Nord/Ovest il caldo è al canto del cigno: sono le ultime ore, nel pomeriggio/sera irromperà una forte e gelida bora.

Proprio nel pomeriggio-sera di oggi avremo il picco del maltempo che si concentrerà al Centro/Sud, ma interesserà anche alcune zone del Nord e in modo particolare il Piemonte e la Lombardia occidentali. Proprio nella fascia che attualmente supera i +23°C, tra poche ore avremo rovesci di pioggia, grandine e neve a bassa quota! Il maltempo sarà più compatto e organizzato al Centro/Sud, con nevicate sui rilievi dell’Appennino inizialmente oltre i 1.400 metri, ma con quota neve in calo nella tarda serata e nel cuore della notte fino a quote collinari, precisamente fino a 700–800 metri di altitudine. Forti piogge e temporali anche in Sardegna e Sicilia, oltre che in Corsica:

Domani, lunedì 7 aprile, il maltempo si sposterà all’estremo Sud nelle prime ore del mattino: il fronte freddo raggiungerà Calabria e Sicilia con forti piogge nelle prime ore del mattino nella Sicilia settentrionale e nella Calabria meridionale. Anche qui la neve scenderà fino a quote collinari sui rilievi, mentre nel resto d’Italia avremo qualche nube sparsa ma prevalenza assoluta di ampie schiarite:

Nel pomeriggio di lunedì ancora piogge e temporali sulle isole maggiori, in Sardegna e Sicilia: saranno le uniche aree interessate dal maltempo mentre nel resto d’Italia splenderà il sole, seppur con temperature molto basse.

Ma l’elemento più caratteristico di quest’ondata di freddo polare non sarà il maltempo, come già ampiamente annunciato. Il freddo, dopo la veloce sfuriata temporalesca di oggi e domani mattina all’estremo Sud, sarà prevalentemente secco (anche se non mancherà qualche debole rovescio al Centro/Sud, nevoso fino a bassa quota). Le temperature scenderanno stabilmente dieci gradi sotto le medie del periodo (!) e avremo quattro giorni glaciali nelle temperature minime: lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 aprile farà freddissimo con estese e diffuse gelate in tutto il Paese.

Le mappe delle anomalie termiche sono impressionanti e mostrano anche l’eccezionalità dell’estensione di quest’ondata di freddo, che interesserà tre continenti: Europa, Asia e Africa. Iniziamo da lunedì 7 aprile, quando la neve inizierà a cadere copiosa sui Balcani con accumuli eccezionali per il periodo tra Bulgaria e Grecia:

Poi martedì 8, il picco del freddo sull’Italia con persistenti bufere di neve ad oriente, sui Balcani, che si estenderanno alla Turchia:

Ma il freddo intenso continuerà anche mercoledì 9, mentre forti nevicate colpiranno l’area del mar Nero, con vere e proprie bufere tra Ucraina, Georgia e Turchia:

Freddo ancora molto intenso giovedì 10 aprile: attenzione al fenomeno dell’inversione termica, attivato dalla combinazione di più fattori come cielo stellato e assenza di vento. In tutt’Italia, nelle ore notturne, raggiungeremo valori glaciali, abbondantemente sottozero in alcuni casi anche sulle coste del Sud tra Puglia e Campania, e comunque sotto i +5°C anche sulle coste dell’estremo Sud (Calabria e Sicilia). Valori davvero clamorosi per questo periodo dell’anno.

Quotidianamente seguiremo l’evoluzione con tutti i dati e i dettagli in tempo reale. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.