Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense, vento e mareggiate

In Friuli Venezia Giulia, la Sala operativa della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico, valida dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, martedì 15 aprile. “Una depressione sita nel Nord Atlantico – si legge nel bollettino di allerta – è in discesa sulla Spagna e tenderà a richiamare correnti umide da Sud. Per la giornata di oggi, ancora piogge sparse da moderate ad abbondanti in progressiva intensificazione nel pomeriggio-sera. Dalla tarda serata, atteso sollevamento di venti di Scirocco”.

Per domani, in regione “sono previste piogge intense diffuse. Probabili piogge molto intense anche sulla fascia prealpina. Possibili rovesci e temporali serali su pianura e costa. Nevicate solo al di sopra dei 2300 metri circa. Soffierà Scirocco moderato sulla bassa pianura, sostenuto sulla costa specie tra Grado e Lignano, dove saranno possibili mareggiate con raffiche di vento sostenute da sud-ovest”, conclude il bollettino di allerta.

