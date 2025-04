Allerta Meteo, goccia fredda insiste sull’Italia: ecco le regioni colpite dal maltempo oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per “una goccia fredda in quota” che “andrà a rinnovare condizioni di instabilità su diverse regioni del Paese“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Una goccia fredda in quota, in ingresso sul Mediterraneo occidentale e in scivolamento verso sud-est, andrà a rinnovare condizioni di instabilità su diverse regioni del nostro paese, segnatamente le due Isole Maggiori e il versante tirrenico“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Dopo una mattinata complessivamente asciutta, ad eccezione di qualche rovescio in mare aperto tra la Sardegna e la Sicilia, avremo nel corso del pomeriggio lo sviluppo di numerosi acquazzoni e temporali nelle aree interne delle due Isole Maggiori e lungo tutta la dorsale appenninica del Centro-Sud. Considerando il moto delle celle convettive previsto da sud-est verso nord-ovest, non sono da escludere locali sconfinamenti verso le coste tirreniche e occidentali della Sardegna e della Sicilia“.

“I fenomeni potranno dar luogo puntualmente a piogge intense concentrate, grandine di piccola dimensione e qualche raffica di vento lineare, il tutto entro un livello di pericolosità 0. Sempre nel pomeriggio avremo la possibilità di qualche isolato acquazzone lungo tutta la fascia alpina, più intenso su quella occidentale“, conclude il bollettino PRETEMP.

