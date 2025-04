Allerta Meteo, il Ciclone-Bomba arriva dalla Francia: ciclogenesi in Sardegna, ecco la traiettoria della tempesta | MAPPE

MeteoWeb

E’ sempre più preoccupante l’evoluzione meteo per le prossime ore in Italia. Il Ciclone-Bomba, di origine atlantica, si trova sulla Francia e nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 sfonderà sull’Italia con una ciclogenesi sulla Sardegna e un movimento retrogrado verso nord/ovest che posizionerà il minimo barico tra Liguria, Costa Azzurra e Corsica nella fase clou del maltempo. Le piogge attese sono di regime alluvionale sul Nord/Ovest, ma molto violente anche al Centro/Sud. Le autorità hanno già diffuso la allerta meteo e c’è grande preoccupazione tra gli addetti ai lavori: questa configurazione ricorda le più disastrose alluvioni della storia d’Italia.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari, mostra chiaramente la discesa di aria fredda polare marittima dall’oceano Atlantico su Spagna e Portogallo, con il Ciclone-Bomba sul Golfo di Biscaglia, da dove alimenta forte maltempo in Francia ma anche su Inghilterra e Galles:

Nelle prossime ore inizierà la fase clou del maltempo anche in Italia. Nei video con le previsioni meteo sul Canale Youtube di MeteoWeb, abbiamo pubblicato tutti i dettagli con un FOCUS speciale sul maltempo in arrivo e le mappe che illustrano la traiettoria della tempesta:

