Allerta Meteo, il Ciclone Fritz si avvicina: forte maltempo a Pasqua e Pasquetta, ecco le zone colpite | MAPPE

Si avvicina sempre più minaccioso il Ciclone Fritz, situato sul Golfo di Biscaglia da dove sta alimentando forte maltempo già nella mattinata di questa Vigilia di Pasqua su Francia, Spagna e Portogallo. Nelle prossime ore la nuova tempesta atlantica diretta sull’Italia si intensificherà, provocando in serata fenomeni molto estremi in Francia, dov’è alto il rischio alluvioni, e nel Nord/Ovest della Spagna, in Galizia, oltre che nel vicino Portogallo. Anche sull’Italia nord/occidentale si intensificherà il maltempo, con una nuova recrudescenza delle piogge nelle stesse aree già duramente colpite dai nubifragi nei giorni scorsi (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria).

Domani, domenica 20 aprile, sarà una giornata di Pasqua totalmente compromessa dal maltempo in Liguria, la Regione più colpita, con intensi nubifragi. Maltempo anche in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. In Sardegna, invece, i temporali arriveranno nel pomeriggio, e saranno subito molto intensi. Sempre nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche alla Toscana settentrionale, all’Emilia Romagna, al Veneto e qualche temporale interesserà le zone interne dell’Appennino centrale, tra Marche e Abruzzo.

Al Centro/Sud aumenterà la nuvolosità ma tutto sommato sarà una Pasqua stabile e discreta. Non andrà così bene dopodomani, lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta: piogge e temporali persisteranno sulla Sardegna, la Regione più colpita, estendendosi rapidamente alla Sicilia, dove avremo forti temporali nel Sud/Est dell’isola. Il Ciclone, infatti, si muoverà rapidamente verso il mar Jonio attivando venti impetuosi di maestrale nel Canale di Sicilia e di grecale sul mar Jonio. Malta sarà tra le aree più colpite dalla Tempesta di Pasquetta, con venti impetuosi, mareggiate e forti temporali.

E il maltempo persisterà anche nei giorni successivi, per tutta la prossima settimana, compromettendo anche il weekend del 25 aprile. Tutti i dettagli nel video:

