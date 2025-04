Allerta Meteo, il forte vento di scirocco flagella lo Stretto di Messina: aliscafi fermi, aerei e traghetti in difficoltà. Gravi danni, il picco in serata

MeteoWeb

Soffia impetuoso da 48 ore il vento di scirocco nello Stretto di Messina, con raffiche che questa mattina hanno raggiunto gli 80km/h. E’ bastato a mandare in tilt i trasporti: gli aerei che partono e arrivano all’Aeroporto di Reggio Calabria stanno riscontrando enormi difficoltà, così come i traghetti che viaggiano nel mare in burrasca. Gli aliscafi sono rimasti bloccati e fermi in porto. Pesanti disagi su viaggiatori e pendolari. Ma le criticità peggiori sono sui territori, per i danni che questo forte vento sta provocando.

Numerosi alberi sono crollati, ostruendo strade e danneggiando edifici e automobili. Il caso più eclatante, nella tarda mattinata di oggi nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente nella zona alta del centro, a Reggio Campi, dove un grosso pino del Geometra Righi è piombato dall’alto su via Trabocchetto (vedi immagini nella fotogallery a corredo dell’articolo).

Il vento di scirocco si rinforzerà ulteriormente in serata, quando supererà i 100km/h, ma la situazione cambierà domani sin dalle prime ore del mattino: dapprima avremo un’attenuazione del vento, poi una totale rotazione. Nella tarda mattinata irromperà la tramontana, con un brusco calo termico, un veloce temporale, forti acquazzoni, temperature in calo di 10°C in poche ore dopo il caldo anomalo di oggi che ha portato la colonnina di mercurio a +25°C nel primo pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.