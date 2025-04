Allerta Meteo, inizia a piovere e si alza lo scirocco: sarà una settimana di maltempo estremo, tutte le MAPPE e i DETTAGLI

MeteoWeb

L’Italia vive una Domenica delle Palme di maltempo, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi: il cielo è coperto o nuvoloso in tutte le Regioni, tanto che osservando le immagini satellitari in diretta si fa fatica a distinguere il profilo del nostro Paese. Il maltempo, tuttavia, è ancora modesto: le piogge sono deboli e limitate al Centro/Nord, ma si intensificheranno nelle prossime ore così come i forti venti di scirocco che diventeranno impetuosi dal pomeriggio-sera di oggi.

Di fatto, inizia una Settimana Santa che sarà caratterizzata dal maltempo estremo in tutt’Italia, con fenomeni meteo molto violenti che provocheranno danni e gravi conseguenze sul territorio.

Nelle prossime ore l’elemento principale in termini di maltempo sull’Italia sarà il forte vento di scirocco, che questa mattina ha raggiunto i 63km/h a Portoferraio, 56km/h al Monte Argentario, 53km/h a Capraia, 50km/h a Gorgona, 46km/h a Orbetello ma a partire dal pomeriggio si intensificherà bruscamente in tutto il Sud, e soprattutto in Sicilia, dove domattina supererà i 120–130km/h sulle isole Egadi, al largo di Trapani, e i 100km/h in modo molto diffuso sul Canale di Sicilia, nella Sicilia tirrenica e nello Stretto di Messina, estendendosi poi anche al basso Tirreno, al Golfo di Taranto e all’Adriatico.

Lo scirocco sarà uno degli elementi chiave di questa grande ondata di maltempo: determinerà furiose mareggiate e sarà accompagnato da ingenti quantità di sabbia del Sahara, come possiamo vedere dalle mappe nel video:

Ma sempre lo scirocco porterà forte maltempo, addensando piogge e temporali nelle aree più esposte. I fenomeni meteo inizieranno ad essere estremi già dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 13 aprile, soprattutto in Liguria e in Toscana ma in modo più esteso sull’Italia del Centro/Nord:

Domani, lunedì 14 aprile, sarà un’altra giornata di forte maltempo in tutto il Paese all’insegna dello scirocco e delle forti piogge che si estenderanno a buona parte del Centro, alla Sardegna e al Nord/Est sin dalle prime ore del mattino:

Nel pomeriggio-sera avremo una forte recrudescenza del maltempo in Sardegna e al Centro Italia, con nubifragi tra Toscana, Umbria e Lazio, che saranno le Regioni più colpite:

La Settimana Santa continuerà all’insegna del maltempo anche martedì 15 e, poi, nei giorni successivi. Il clou dei fenomeni più estremi sarà tra mercoledì 16 e giovedì 17, quando il ciclone sfonderà sull’Italia dall’oceano Atlantico dopo un lentissimo e graduale avvicinamento che è già iniziato in queste ore, e che sta provocando il maltempo di queste ore. Lo sfondamento sull’Italia determinerà la fase più cruenta del maltempo, che nella giornata di giovedì riporterà il maestrale, liberà l’aria dallo scirocco e dalla sabbia del Sahara e farà crollare le temperature su valori nuovamente inferiori rispetto alle medie del periodo, dopo il caldo anomalo dei giorni precedenti per la vampata di scirocco pre-frontale.

La traiettoria del Ciclone in arrivo è nel video:

La conseguenza di questa situazione barica sarà un lungo periodo di maltempo estremo con piogge torrenziali e persistenti per tanti giorni consecutivi. Le mappe pluviometriche del modello europeo ECMWF illustrano chiaramente quale sarà l’evoluzione delle piogge nei prossimi giorni, con fenomeni violenti, persistenti e abbondanti al Nord e in alcune zone del Centro/Sud: la situazione è estrema, ad alto rischio alluvioni in molte Regioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

