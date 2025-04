Allerta meteo anche su Inter-Bayern Monaco: focus maltempo sulla partita di Champions League

MeteoWeb

Mercoledì 16 aprile alle ore 21:00 San Siro si accenderà per una delle serate più attese della stagione calcistica: il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Dopo l’1-2 conquistato all’andata, la squadra di Simone Inzaghi ha un piede in semifinale, ma per completare l’impresa servirà un’altra prova di forza, carattere e intelligenza tattica. In palio non c’è solo l’accesso al penultimo atto della competizione, ma un posto tra le élite del calcio europeo. Un obiettivo che l’Inter insegue con continuità e determinazione: è la quarta volta consecutiva che i nerazzurri superano la fase a gironi, confermandosi tra le grandi d’Europa. Nelle ultime stagioni, le eliminazioni sono arrivate solo per mano di squadre straordinarie: il Liverpool agli ottavi nel 2021-2022, il Manchester City in finale nel 2022-2023, e l’Atletico Madrid – solo ai calci di rigore – nell’edizione 2023-2024.

Quest’anno la squadra Inzaghi sembra avere una marcia in più: i nerazzurri sono ancora in corsa per uno straordinario Triplete (scudetto, Champions League e Coppa Italia).

Maltempo su Milano: pioggia battente attesa per la partita

Il cielo sopra San Siro non promette clemenza. Secondo le ultime previsioni, forti piogge sono attese su buona parte del Nord Italia nelle prossime ore. Milano sarà lambita dalla zona più colpita, ma il match non sembra a rischio. Tuttavia, le condizioni meteo condizioneranno inevitabilmente il gioco, con il terreno bagnato e il pallone più difficile da controllare. Sarà quindi una sfida anche sul piano fisico e della concentrazione. L’Inter dovrà difendere con lucidità e approfittare degli spazi lasciati dai bavaresi, chiamati a rimontare lo svantaggio dell’andata.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane

Allenatore: Vincent Kompany.

