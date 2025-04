Allerta Meteo, l’irruzione polare avanza in Europa: bufere di neve e temperature in picchiata a est, mentre Parigi vola a +28°C

MeteoWeb

Avanza sull’Europa orientale l’ondata di freddo polare che domani raggiungerà l’Italia: le temperature sono crollate su valori invernali in pieno giorno nei Paesi Baltici, dove si sono verificate le prime bufere di neve. Un ricciolo ciclonico che accompagna la discesa fredda è ben visibile dalle immagini satellitari che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Le temperature sono scese anche nelle grandi città dell’Europa centro-orientali con +11°C a Berlino e Varsavia, +12°C a Praga, appena +9°C a Copenaghen nei valori massimi giornalieri.

Clima ancora fresco nel Sud dell’Europa con massime di +18°C a Lisbona e Atene e addirittura +16°C a Madrid, mentre ha fatto molto caldo in Francia dove spiccano i +28°C di Parigi, una temperatura tipicamente estiva, ma abbiamo +25°C molto diffusi in tante località d’oltralpe. L’Italia rappresenta al meglio questa situazione: fa caldo al Nord con picchi di +26°C nel cuore della pianura Padana, in Romagna nel ravennate, e +24°C a Firenze, ma la temperatura scende via via che ci si sposta al Sud con +21°C a Roma, +20°C a Napoli, +19°C a Palermo, Catania e Siracusa, +18°C a Bari, Messina e Lecce.

Questo, però, è lo scenario di oggi. Domani sarà tutto diverso. Dall’ultimo aggiornamento del satellite pomeridiano emerge chiaramente la discesa fredda da Nord/Est, che domani raggiungerà l’Italia riportando l’inverno nel nostro Paese con forte maltempo e fenomeni meteo estremi.



