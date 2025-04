Allerta Meteo, l’irruzione polare sfonda al Sud: freddo intenso, maltempo e neve a bassa quota

MeteoWeb

L’ondata di freddo entra nel vivo, con temperature polari questa mattina su tutta l’Europa orientale (da Nord a Sud) e anche in gran parte d’Italia! Il maltempo continua ad interessare alcune zone del Sud, con piogge sparse tra Calabria e Sicilia. Ma andiamo con ordine e iniziamo a vedere le principali temperature minime in Europa, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto -6°C a Budapest, -4°C a Vilnius e Lubiana, -3°C a Varsavia, Norimberga e Chișinău, -2°C a Francoforte, Zurigo, Zagabria, Sarajevo e Minsk, -1°C a Praga, Kiev e Sofia, 0°C a Belgrado e Bucarest.

Molto freddo anche in Italia: i picchi più bassi in Romagna, con temperature glaciali rispetto al periodo, tipicamente invernali, piombate a -3°C in campagna tra Faenza e Forlì. Tra le principali località, sempre in Romagna abbiamo raggiunto -1°C a Faenza, Imola e San Biagio di Faenza, 0°C a Casola Canina, Marzaglia, Albereto e Ponticelli di Imola.

Clima molto freddo un po’ in tutte le zone interne del Centro/Sud, con 0°C a Benevento, Jesi, Ascoli Piceno, Città di Castello e San Severino Marche, +1°C a Matera, Campobasso e Avezzano, +2°C a L’Aquila, Foggia e Padula, +3°C a Chieti e Sala Consilina, +4°C a Foggia, Avellino, Cerignola, Castelvolturno e Agropoli, +5°C a Baronissi e Altavilla Silentina, +6°C a Ercolano e Cava de’Tirreni.

Clamorosi i dati del Salento, con +2,4°C a San Pancrazio Salentino e +2,6°C a Soleto, in pianura nel tacco d’Italia.

Al Nord, invece, nebbie e foschie hanno mantenuto le temperature più alte, seppur inferiori rispetto alle medie del periodo. Ma questa notte ha ancora prevalso l’instabilità, mentre nelle prossime avremo cieli stellati e calma di venti: si attiverà il fenomeno dell’inversione termica e le temperature scenderanno su valori di gran lunga inferiori rispetto a quelli odierni.

Attenzione al maltempo. Oggi pomeriggio avremo forti temporali in Sardegna, con nubifragi e grandinate nelle zone interne dell’isola. Qualche temporale anche nella Sicilia meridionale. Domani, martedì 8 aprile, nel picco del freddo, avremo instabilità diffusa con temporali pomeridiani nel Lazio (potrebbero colpire Roma), in Calabria, Sicilia e Sardegna. Sull’Etna la neve potrà cadere fino a quote collinari, a partire dagli 800–900 metri di altitudine, con intense grandinate su catanese e siracusano. L’instabilità pomeridiana si ripeterà anche dopodomani, mercoledì 9 aprile, un po’ in tutto il Centro/Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.