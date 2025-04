Allerta Meteo Lombardia: allarme rosso per rischio idraulico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo rossa per rischio idraulico solo nella Bassa Pianura Occidentale, allerta arancione per rischio idrogeologico, allerta gialla per rischio temporali e rischio vento forte in altre zone della regione. Nel corso del pomeriggio di oggi e nelle prime ore di venerdì 18 aprile, “è previsto il transito verso Est del minimo depressionario e un progressivo miglioramento delle condizioni del tempo. In Lombardia le precipitazioni saranno insistenti fino a sera di oggi 17/04 sui settori centro-orientali ed in attenuazione nel corso del pomeriggio sui settori occidentali. Si segnalano possibili temporali sulla pianura e i rilievi prospicienti. È previsto una rapida attenuazione del vento nel corso del pomeriggio”, si legge nel bollettino di allerta

Nella prima parte della giornata di domani, “sono previsti rovesci residui sui settori orientali; dalle ore centrali irregolari schiarite ma con possibili isolati piovaschi, più probabili sui rilievi ed in serata. Venti deboli di direzione variabile in pianura, in montagna deboli o al più moderati in quota e tendenti a disporsi da Sud nella seconda parte della giornata”, conclude il bollettino di allerta.

Allerta meteo anche a Milano

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia conferma l’allerta meteo gialla (ordinaria) già emanata nelle scorse ore per rischio idrogeologico e per rischio idraulico, che prosegue fino a domani, venerdì 18 aprile, e quella per temporali e vento forte fino alla tarda sera di oggi, 17 aprile. Lo rende noto il Comune di Milano. Visto il prosieguo dell’allerta, per tutta la giornata di oggi, i parchi restano chiusi.

Durante l’allerta meteo, il Comune invita i cittadini a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

A Milano 300 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati circa 300, alle 12 di oggi, gli interventi dei Vigili del Fuoco di Milano per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo lombardo, causando la caduta di alberi e rami e danni a cantieri e tetti. Il bilancio del Comando provinciale rende l’idea dei problemi diffusi, nelle ultime 12 ore, sul territorio cittadino: 120 interventi nella notte, altri 180 al mattino e quasi 100 in coda, meno gravi o secondari. Tra le tipologie di interventi spiccano, oltre a rami e alberi caduti anche su auto, cornicioni pericolanti, impalcature crollate e lamiere distaccate dal vento che finendo sulle strade hanno ostacolato il regolare percorso di bus e tram in più punti. Alla mezzanotte del 16, è stata aperta la sala operativa del Coc, il Centro operativo comunale di Via Drago, dove lavora personale interforze.

