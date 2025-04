Allerta Meteo Lombardia: allarme rosso per rischio idraulico

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo rossa per rischio idraulico e gialla per rischio idrogeologico in alcune aree della regione. “L’isolamento di un’ampia struttura di bassa pressione tra Francia e Spagna apporterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord Italia. Sulla Lombardia, nei dettagli della seconda parte di giornata di oggi 19/04, si prevedono deboli precipitazioni isolate su Alpi e Prealpi nel pomeriggio, tendenti a divenire diffuse in serata su Prealpi Occidentali e settori vicini di alta pianura, dove non sono esclusi isolati rovesci”, si legge nel bollettino di allerta.

Tra notte e mattino di domani, domenica 20 aprile, “sono previste precipitazioni deboli su pianura occidentale, Alpi e Prealpi (specie settori occidentali), in temporanea intensificazione dal pomeriggio sulle medesime zone; sempre dal pomeriggio, probabile formazione di rovesci o temporali sparsi sulla pianura, in trasferimento verso le Prealpi. Dato il parziale carattere convettivo delle precipitazioni, specie dal pomeriggio, si indica la possibilità di accumuli oltre 40 mm/6h sui settori prealpini centro-occidentali, oltre la medesima soglia in forma isolata anche sui settori settentrionali del Nodo Idraulico di Milano”, conclude il bollettino di allerta.

Allerta meteo anche a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domenica e fino alle 6 di lunedì 21 aprile. Lo rende noto il Comune di Milano. Durante l’allerta meteo – si legge in una nota – si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

