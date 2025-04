Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per rischio idraulico e giallo per temporali

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico sulla Bassa Pianura Orientale, dalla mezzanotte del 22 aprile alla mezzanotte del 24 aprile. Emessa anche allerta gialla per rischio idrogeologico e gialla per rischio temporali, su tutto il resto della regione, ad eccezione dei settori settentrionali.

Per la restante parte della giornata di oggi, martedì 22 aprile, sono previste “precipitazioni deboli a ridosso dei rilievi, occasionali altrove; verso sera interessamento sparso anche nei settori di Pianura, con maggiore probabilità sulla Pianura orientale, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite neve oltre 2200 metri circa e venti deboli sotto i 1500 metri”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 23 aprile, “sono previste fin dalla notte precipitazioni sparse, per le quali saranno maggiormente interessati i rilievi alpini e settori orientali di Pianura. Da metà pomeriggio tendenti a diffuse, a divenire in serata più insistenti tra la fascia prealpina e di alta Pianura, in particolare nella fascia occidentale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Limite neve attorno a 2000 metri circa. Quantitativi mediamente tra 15 e 35mm/24h sulla fascia prealpina e parte di alte pianure (salvo possibili quantitativi superiori localmente tra 35 e 65mm/24h circa su fascia prealpina occidentale); quantitativi inferiori sui restanti settori. Venti in pianura deboli orientali; in montagna sotto i 1500 metri deboli meridionali, tendenti a rinforzare verso sera”, riporta il bollettino di allerta.

