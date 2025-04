Allerta Meteo, lungo periodo di forte maltempo all’orizzonte: a rischio anche Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

Fa freddo anche in pieno giorno oggi in alcune zone d’Italia, quelle Adriatiche, più esposte all’irruzione polare che ha fatto crollare le temperature in tutto il Paese negli ultimi giorni: la città più fredda d’Italia è Lecce che non supera i +10°C di temperatura massima giornaliera, come se fossimo nei giorni della Merla, ma nel Salento ci sono alcune località come Tricase, Ortelle, Lequile, Spongano, Alessano, Taurisano e Minervino di Lecce, che in pieno giorno non superano i +9°C di massima giornaliera. Davvero clamoroso a metà aprile. Questo contesto di freddo anomalo durerà ancora un paio di giorni, e poi cesserà gradualmente.

La prospettiva a medio termine è quella del ritorno del grande maltempo sull’Italia: un treno di perturbazioni atlantiche porterà piogge torrenziali nel nostro Paese, in modo particolare nelle Regioni del Nord e in quelle tirreniche del Centro. La prima perturbazione arriverà tra domenica 13 e lunedì 14, poi ne seguiranno altre fino al weekend di Pasqua e Pasquetta, che rischiano di essere compromesse dai fenomeni meteo estremi. Ma è ancora presto per sbilanciarsi con una sentenza: sarà come sempre una previsione tribolata e complessa, ad oggi molto incerta e con prospettive di spiccata instabilità.

Tutti i dettagli e le mappe nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.