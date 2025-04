Allerta Meteo, maltempo anche su 25 aprile e 1° maggio: forti temporali per altri 10 giorni, attenzione alla grandine

MeteoWeb

Quattro cicloni da qui al 1° maggio. Il maltempo non molla l’Italia, che rimane orfana dell’Anticiclone ed esposta a continui treni di perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico, con un flusso zonale mai in così grande spolvero da un paio di decenni. E’ una primavera piovosissima sull’Italia proprio grazie a questa configurazione semi-permanente, che spinge perturbazioni su perturbazioni, una dietro l’altra, dall’oceano Atlantico al cuore del Mediterraneo. E così anche le prossime festività, con annessi ponti, trascorreranno all’insegna della spiccata instabilità.

Nel pomeriggio di oggi si stanno già sviluppando i primi temporali pomeridiani che seguono quelli di ieri, giorno di Pasquetta, sull’Appennino e in modo particolare (ma non solo) nelle aree del Centro Italia:

Domani, mercoledì 23 aprile, il maltempo si intensificherà in tutto il Paese e soprattutto al Nord, dove in serata avremo temporali molto intensi, con nubifragi e grandinate dal Piemonte al Veneto. Forti temporali pomeridiani anche su Marche, Abruzzo e in alcune zone della Sicilia.

Il maltempo si accentuerà ulteriormente tra 24 e 25 aprile, come possiamo vedere dalle mappe e dal commento nel video:

