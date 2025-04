Allerta Meteo, maltempo a sorpresa tra stasera e domani. Poi piogge torrenziali per tutta la settimana di Pasqua

MeteoWeb

Torna subito il maltempo sull’Italia, e farà sul serio già nelle prossime ore. Nel pomeriggio-sera di oggi, infatti, avremo forti temporali tra Sardegna, Corsica e Centro Italia: i fenomeni più intensi colpiranno la Toscana costiera centro-meridionale, tra Livorno e Grosseto, dove nella notte ci aspettiamo forti temporali auto-rigeneranti che potrebbero innescare pesanti nubifragi o addirittura alluvioni lampo. Massima attenzione in zona.

L’instabilità si accende dopo l’ennesimo risveglio decisamente freddo in tutt’Italia: notevolissimi i +5°C di Catania e Siracusa, mentre Cosenza è piombata a 0°C, L’Aquila a -2°C per il secondo giorno consecutivo, e molte località della pianura Padana sono scese sottozero di qualche decimo. Davvero notevole, a metà aprile. Adesso inizia un lungo periodo di maltempo, ancora con freddo anomalo la prossima notte ma attenzione ai forti fenomeni temporaleschi:

Le condizioni meteo miglioreranno momentaneamente tra venerdì 11 e sabato 12, con temperature in deciso aumento: finirà l’ondata di freddo e tornerà un clima mite, gradevole, più consono a questo periodo dell’anno. Ma durerà molto poco. La risalita calda non sarà affatto anticiclonica, bensì alimentata da un profondo ciclone atlantico posizionato nel Golfo di Biscaglia. Avremo quindi forte maltempo che già tra domenica 13 e soprattutto lunedì 14 colpirà duramente il Nord e le Regioni centrali tirreniche, estendendosi poi tra martedì 15 e mercoledì 16 anche ad alcune zone del Sud.

Una nuova perturbazione atlantica porterà poi ancora abbondanti e intense precipitazioni nelle Regioni del Centro/Nord, mentre al Sud persisterà un clima caldo con lo scirocco, mentre la sabbia del Sahara ingiallirà l’atmosfera in tutt’Italia. La tendenza sembra tracciata anche per Pasqua e Pasquetta con questo scenario: rischio di forte maltempo al Centro/Nord, più mite e senza grandi precipitazioni al Sud ma comunque nuvoloso, ventoso, sciroccale. Tutti i dettagli nel video:

