Allerta Meteo, grave escalation del maltempo verso Pasqua e Pasquetta: 10 giorni di piogge torrenziali, ALTO rischio alluvioni

MeteoWeb

Grave rischio alluvioni sull’Italia nel corso della Settimana Santa: gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno ulteriormente intensificato il maltempo in arrivo sull’Italia a partire da domani, domenica 13 aprile, la Domenica delle Palme. Sarà lunedì 14, però, il giorno in cui i fenomeni meteo inizieranno a fare sul serio con i primi forti nubifragi sulle Regioni del Centro/Nord, che si intensificheranno ulteriormente nel corso della settimana. Confermato lo sfondamento del ciclone atlantico a metà settimana sull’Italia, tramite la Valle del Rodano: tra la serata di mercoledì 16 aprile e la mattinata di giovedì 17 irromperà il maestrale e le temperature diminuiranno nuovamente dopo la forte sciroccata dei giorni precedenti.

Già dalle prossime ore, infatti, l’Italia sarà invasa dalla sabbia del Sahara con forti venti di scirocco e temperature in sensibile aumento. Sarà la prima fase del peggioramento, con il maltempo concentrato nelle Regioni del Nord e nel versante tirrenico del Centro. Il maltempo, poi, si prolungherà anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta per l’arrivo di una nuova violenta perturbazione atlantica che colpirà in pieno il nostro Paese tra 19, 20 e 21 aprile. Le mappe sono molto pesanti: ci aspettano dieci giorni di piogge torrenziali con un alto rischio di alluvioni in molte aree dell’Italia. Tutti i dettagli e le mappe nel video con le previsioni dettagliate:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.