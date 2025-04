Allerta Meteo, MAPPE da brividi! Forte maltempo senza sosta fino a Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

Peggiorano sensibilmente i modelli meteorologici negli ultimi aggiornamenti, relativamente all’ondata di maltempo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni. Oggi splende il sole in tutt’Italia, una rarità in quest’inizio di primavera così tribolato e caratterizzato da continue perturbazioni. Ma durerà poco, molto poco. Un nuovo violento ciclone proveniente dall’oceano Atlantico, infatti, si sta abbattendo oggi sulla penisola Iberica, provocando fenomeni estremi in Spagna e Portogallo, e nel weekend raggiungerà anche l’Italia.

Davvero spettacolare l’ultima immagine scattata dal satellite EUMETSAT: illustra il ciclone nell’Atlantico meridionale e il forte maltempo in Spagna e Portogallo, da dove nel fine settimana i fenomeni meteo estremi si estenderanno anche all’Italia.

Nel nostro Paese, il maltempo inizierà sabato sera nelle Regioni del Nord/Ovest e domenica 13 aprile, la Domenica delle Palme, si intensificherà in gran parte del Paese con piogge intense e diffuse su tutto il Centro, il Nord e la Sardegna. Sarà solo l’inizio di un lungo e brusco peggioramento che durerà per tutta la prossima settimana, la settimana Santa, e coinvolgerà tutto il Paese con una brusca sfuriata di maestrale nella giornata di giovedì 17 aprile, quando il ciclone atlantico sfonderà nel nostro Paese facendo nuovamente piombare le temperature verso il basso, sotto le medie del periodo.

Seguirà un’altra perturbazione atlantica proprio su Pasqua e Pasquetta: una tendenza all’insegna del maltempo estremo, con piogge torrenziali in tutt’Italia. Alcune aree saranno letteralmente bersagliate dal maltempo con almeno 8-9 giorni consecutivi di forti piogge, in modo particolare al Nord e nelle Regioni tirreniche. Tutti i dettagli nel video di seguito:

