Allerta Meteo massima: Tempesta Perfetta sull’Italia, ecco le zone rosse

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica estremamente turbolenta. Un profondo e vasto ciclone di origine atlantica è in rotta verso il Mediterraneo centrale e tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile 2025 scatenerà condizioni di maltempo severo su ampie porzioni del territorio nazionale.

Le proiezioni attuali indicano un evento di notevole intensità, capace di generare criticità multiple, con un focus particolare sulle regioni settentrionali, specialmente il Nord-Ovest, e lungo l’intero versante tirrenico. Si prevedono precipitazioni eccezionali, venti tempestosi, mareggiate e un sensibile aumento del rischio idrogeologico.

Fronte delle Piogge: Allarme Alluvioni Lampo e Nubifragi

Il cuore della perturbazione sarà caratterizzato da piogge persistenti e di forte intensità. Le aree alpine e prealpine del Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria di ponente e Lombardia occidentale) sono le più esposte a ricevere accumuli pluviometrici impressionanti, potenzialmente superiori ai 200-300 millimetri nell’arco delle 48 ore. Tale quantitativo d’acqua, concentrato in un lasso di tempo relativamente breve e spesso accompagnato da fenomeni temporaleschi violenti e nubifragi, solleva preoccupazioni significative per la tenuta del territorio, specialmente in zone già rese vulnerabili da recenti piogge. Anche Toscana e Friuli potrebbero vedere piogge molto abbondanti.

Rischio Idrogeologico e Idraulico: Fiumi Sotto Osservazione e Pericolo Frane

La conseguenza diretta delle piogge torrenziali sarà un rapido innalzamento del livello dei corsi d’acqua. I bacini idrografici minori potrebbero reagire con piene improvvise (flash floods), causando allagamenti locali in aree urbane e lungo la rete stradale. Anche i grandi fiumi, come il Po e i suoi principali affluenti settentrionali, vedranno un aumento significativo delle portate, richiedendo un monitoraggio costante. Parallelamente, la saturazione dei terreni aumenterà drasticamente il rischio di frane, smottamenti e colate di fango, in particolare sui versanti collinari e montani di Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana.

L’Impeto del Vento: Burrasca di Scirocco e Mareggiate

Il ciclone sarà accompagnato da una ventilazione estremamente sostenuta, prevalentemente dai quadranti meridionali (Scirocco). Lungo le coste tirreniche, sui crinali appenninici e alpini e sulle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) sono attese raffiche di vento violente, potenzialmente superiori ai 100 km/h, con forza di burrasca. Questo scenario comporterà un sensibile aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati e un elevato rischio di mareggiate sulle coste esposte, che potrebbero causare danni alle infrastrutture litoranee e difficoltà nei collegamenti marittimi.

Fenomeni Convettivi Estremi: Grandine e Possibili Trombe d’Aria

All’interno delle celle temporalesche più intense, favorite dal contrasto tra l’aria calda e umida richiamata dallo Scirocco e l’aria più fredda in quota associata al ciclone, non si esclude la possibilità di fenomeni estremi localizzati. Tra questi, grandinate di dimensioni significative e, soprattutto lungo le coste tirreniche, la possibile formazione di trombe marine o piccole trombe d’aria (tornado mesociclonici).

Neve Abbondante sulle Alpi Occidentali

Mentre la pioggia flagellerà le quote medio-basse, le Alpi occidentali vedranno nevicate copiose al di sopra dei 2000-2300 metri di altitudine. Gli accumuli di neve fresca potrebbero raggiungere e localmente superare i 2 metri in 48 ore, un apporto notevole che aumenterà significativamente il pericolo valanghe ad alta quota.

Acqua Alta a Venezia

La combinazione di bassa pressione atmosferica e forti venti di Scirocco lungo l’Adriatico favorirà il fenomeno dell’acqua alta nella laguna di Venezia. Le previsioni indicano un picco massimo di marea che potrebbe raggiungere i 120 centimetri sul medio mare, un livello che richiede l’attivazione delle procedure di salvaguardia.

Conclusioni e Raccomandazioni

Il quadro meteorologico atteso per metà settimana configura uno scenario di elevata criticità su diverse regioni italiane. Le autorità competenti monitorano costantemente l’evoluzione del ciclone. Si raccomanda alla popolazione residente nelle aree più a rischio, in particolare Nord-Ovest e versante tirrenico, di prestare la massima attenzione, di seguire scrupolosamente gli aggiornamenti e le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dagli enti locali, e di adottare comportamenti prudenti, evitando situazioni di potenziale pericolo, specialmente in prossimità di corsi d’acqua, pendii instabili e aree costiere. Si prevedono possibili disagi significativi alla viabilità e ai trasporti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.