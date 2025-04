Allerta Meteo: neve come in pieno inverno anche al Nord, iniziano i temporali pomeridiani al Centro/Sud

MeteoWeb

L’Italia è ancora colpita dal maltempo con piogge e nevicate che interessano in queste ore le Regioni del Centro/Nord che vivono una giornata tipicamente invernale, in modo particolare al Nord/Ovest dove sulle Alpi nevica in modo abbondante e anche a valle piove con temperature che in pieno giorno, in pianura, non superano i +6/+7°C mantenendosi così di gran lunga inferiori rispetto alle medie di inizio aprile.

L’ultimo aggiornamento del satellite animato, inoltre, mostra le nubi diffuse nelle Regioni Adriatiche e il primo sviluppo cumuliforme nelle zone interne del Sud, dove nel pomeriggio ci aspettiamo forti temporali pomeridiani.

Sono straordinarie, intanto, le immagini che arrivano dalle Alpi occidentali: in Piemonte le nevicate in corso sono davvero intense e abbondanti, con accumuli significativi, di oltre 30–35cm di neve fresca a quote superiori ai 1.500 metri di altitudine. A valle, invece, nevica anche in collina fino a 700–800 metri di quota:

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo ancora forti nevicate tra Piemonte e Valle d’Aosta, ma le attenzioni si spostano al Sud dove ci aspettiamo forti temporali pomeridiani tra Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Eloquente la mappa del modello Moloch del CNR:

Anche domani, giovedì 3 aprile, al Centro/Sud avremo forti temporali pomeridiani che colpiranno soprattutto Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in un contesto di generale e diffuso miglioramento: anche al Nord tornerà a splendere il sole.

Tutte le attenzioni, però, rimangono rivolte alla grande ondata di freddo e neve attesa per la prossima settimana. I modelli odierni la confermano in pieno! Tutti i dettagli nel video:

