Allerta Meteo, nuovo round di temporali pomeridiani: maltempo da Nord a Sud

Allerta Meteo per temporali, rischio grandine e vento forte in numerose regioni, da Nord a Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“L’effetto combinato di una blanda saccatura in quota stazionante sull’Italia e dell’irraggiamento solare genererà diffusa instabilità sullo Stivale nel corso della giornata, in particolare in area Appenninica e in Pianura Padana. In serata, inoltre, un nuovo impulso instabile raggiungerà il Nordovest, apportandovi ulteriori precipitazioni“, si legge nel bollettino PRETEMP.

È stato emesso “un livello 0 che include l’Arco Alpino, quasi tutta la Pianura Padana e le aree di Nordest, la totalità dell’Appennino, l’area delle Murge, del Gargano e la Sicilia orientale, oltre alla Corsica e buona parte di Croazia, Slovenia e Bosnia per temporali sparsi che potranno generare piogge intense localizzate e grandinate di piccole dimensioni. Non sono da escludere locali raffiche di vento, qualora le celle riuscire ad organizzarsi in un cluster o una linea“.

La situazione meteo

“I valori di CAPE aumenteranno nel corso della giornata sotto i raggi del sole, arrivando a superare diffusamente i 1000 J/kg, in particolare in area Appenninica e in Pianura Padana. Temporali a cella singola si origineranno in modo diffuso sui rilievi, visto un ambiente convettivo con scarso DLS che difficilmente permetterà l’organizzazione delle celle. Alcuni temporali tuttavia potranno generarsi direttamente in Pianura Padana nel pomeriggio per via di una linea di convergenza di venti al suolo. Il vento a 700 hPa sarà molto debole (intorno ai 20 km/h), quindi le celle tenderanno a stazionare nell’area di origine. Nel tardo pomeriggio/sera, tuttavia, il rinforzo di venti sudoccidentali dovuto all’arrivo di un nuovo impulso ciclonico sul Nordovest potranno aiutare le celle a spostarsi, seppur lentamente, verso le regioni di Nordest“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Il CAPE risulta, sia in area Appenninica che in Pianura Padana, di forma elongata, con metà o quasi dell’energia dentro la Hail Growth Zone. I valori di acqua precipitabile sono ancora bassi, anche se riescono a raggiungere i 28 mm in Pianura Padana e sulla Puglia“, sottolinea PRETEMP. “Si è scelto quindi di emettere un esteso livello 0, che include l’Arco Alpino, quasi tutta la Pianura Padana e le aree di Nordest, la totalità dell’Appennino, l’area delle Murge, del Gargano e la Sicilia orientale per temporali sparsi che potranno generare piogge intense localizzate e grandinate di piccole dimensioni. Non sono da escludere locali raffiche di vento, dovessero le celle riuscire ad organizzarsi nonostante il DLS molto basso“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

