Allerta Meteo, “oggi attenzione ai temporali pomeridiani”: ecco le regioni più colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo per rischio temporali, con piogge intense e grandine, con il rischio di sporadici fenomeni vorticosi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“La progressiva rimonta da ovest di un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale, favorirà l’evoluzione verso levante della precedente circolazione depressionaria che andrà isolandosi sulla penisola balcanica, garantendo una maggiore stabilità. Tuttavia residui flussi settentrionali in quota, ancora caratterizzati dalla presenza di aria fredda, potranno ancora innescare debole convezione essenzialmente sulle aree interne delle regioni centro-meridionali e nelle ore pomeridiane. I fenomeni saranno locali o al più sparsi forzati dal gradiente termico verticale e dal lifting orografico sui versanti esposti, con la possibilità che qualche cella diffonda verso le coste tirreniche centro-meridionali“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Su queste zone “è stato considerato un livello 0 per temporali locali e sparsi, poco organizzati e di breve durata associati a piogge localmente intense e grandine di piccole dimensioni. Lungo le coste della Calabria meridionale saranno possibili sporadici fenomeni vorticosi“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.