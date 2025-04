Allerta Meteo, oggi ancora maltempo con gli ultimi forti temporali pomeridiani. La verità sul caldo in arrivo a inizio Maggio

MeteoWeb

Ultima giornata di maltempo oggi sull’Italia, con il Ciclone che si allontana al largo sul mar Jonio ma continua ad alimentare forti temporali pomeridiani soprattutto al Centro/Sud. I più intensi stanno già colpendo la Calabria con locali nubifragi nelle zone interne, ma si estenderanno ulteriormente intensificandosi nelle prossime 4-6 ore. Da domani inizia tutta un’altra storia, ma non durerà a lungo. Sul meteo dei prossimi giorni assistiamo alle consuete esagerazioni su molti media: si parla, a vanvera, di “grande ondata di caldo“, di “assaggio d’estate“, di “temperature record“, di “duraturo anticiclone“. Nulla di più falso.

Avremo una tregua dal maltempo, relativamente breve (durerà 3-4 giorni). Il clima sarà mite, ma affatto estremo. Dopotutto saremo ad inizio Maggio, e avere temperature massime di +25/+26°C nelle grandi città del Centro/Nord e di +22/+23°C nelle città costiere del Sud non è nulla di esagerato per il periodo. Anzi. Saremo appena sopra, di qualche grado, rispetto alle medie del periodo. E non si intravede, neanche a lungo termine, alcun anticiclone arrivare a portare lunghi periodi di bel tempo sull’Italia. Già nel weekend, infatti, tra sabato 3 e domenica 4 maggio, tornerà il maltempo per una discesa fresca e perturbata dall’Europa nord/orientale, con forti temporali e fenomeni estremi sempre più intensi in termini di grandine, tornado e nubifragi, proprio a causa del graduale aumento delle temperature.

Il maltempo poi, all’inizio della prossima settimana, si estenderà anche al Centro/Sud. Ancora una volta, attenzione al maltempo dopo questa gradevolissima e piacevole pausa molto attesa e apprezzata. Senza alcun indice di sofferenza di calore. Anzi. Finalmente arriva un po’ di bel tempo stabile sul nostro Paese. Il problema è che durerà molto poco. Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.