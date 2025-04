Allerta Meteo, oggi temporali e grandine: “attenzione nel pomeriggio-sera”

MeteoWeb

Allerta Meteo per una fase di maltempo che interesserà diverse regioni nel pomeriggio/sera di oggi 22 aprile 2025. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Prosegue lo spostamento verso est di un debole minimo di pressione sullo Ionio. Viene emesso un livello 0 per l’area alpina del nord-est, per temporali con associati rovesci e grandine di piccole dimensioni. Viene emesso un ulteriore livello 0 sull’Appennino centro-settentrionale, per possibili temporali a partire dal primo pomeriggio, in un ambiente instabile attribuibile all’insolazione delle ore precedenti. I fenomeni saranno più probabili su Umbria e Appennino Tosco-Emiliano. Non si escludono celle isolate sull’Appennino meridionale“, riporta il bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo per il Nord/Est

Durante il pomeriggio-sera “è previsto lo sviluppo di convezione debole e disorganizzata sull’area alpina, stimolata dal sollevamento orografico. Si prevedono locali piogge intense, grandinate di piccole dimensioni e non si esclude qualche raffica convettiva, specie se dovesse organizzarsi un modesto sistema multicellulare (anche se il DLS rimane basso). Possibile anche qualche locale propagazione verso le vicine pianure, specie del FVG“, conclude il bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.