Allerta Meteo, “oggi temporali con piogge intense localizzate”: ecco dove

Allerta Meteo oggi, mercoledì 9 aprile 2025, “per la possibilità di temporali con piogge intense localizzate, più probabili lungo le coste tirreniche“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“L’avvicinarsi da nord di un blando cavo d’onda corta sull’Italia provocherà un aumento dell’instabilità sul mar Tirreno centrosettentrionale. Viene emesso un livello 0 su Toscana e Lazio settentrionale, così come su Umbria, Appennino Emiliano-Romagnolo e Marchigiano per la possibilità di temporali con piogge intense localizzate, più probabili lungo le coste tirreniche. Non si esclude, inoltre, il verificarsi di isolati fenomeni vorticosi in mare o lungo le coste tra Toscana e Lazio“, riporta il bollettino PRETEMP.

La situazione meteo attesa

“Nonostante la forzante sinottica, il CAPE sul Mar Tirreno rimarrà blando con valori inferiori ai 400 J/kg. La presenza di alcune marcate convergenze al suolo tuttavia potranno far partire, nel tardo pomeriggio, delle celle che, dato un DLS intorno ai 15 m/s, potranno organizzarsi in un piccolo cluster, riportato negli output di diversi modelli LAM“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I venti in quota saranno deboli (20-30 km/h) quindi eventuali piogge convettive potranno insistere sullo stesso punto per diverse, muovendo lentamente verso sud-ovest. Si è per questo scelto di emettere un livello 0 per temporali con la possibilità di piogge intense localizzate, più probabili sulle coste tirreniche. Visti i valori di CAPE 0-3 km superiori a 100 J/kg nel medio Tirreno, non si esclude inoltre il verificarsi di isolati fenomeni vorticosi in quest’area“.

“In zona appenninica vi è la possibilità che la convezione pomeridiana sviluppi isolati e deboli temporali“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

