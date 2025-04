Allerta Meteo, oggi attenzione ai temporali pomeridiani in 2 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo per l’avvicinamento di una saccatura da Nord/Est che favorirà un lieve aumento dell’instabilità. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Nella giornata di oggi, sabato 5 aprile 2025, “l’avvicinamento di una saccatura da nord-est favorirà un lieve aumento dell’instabilità al Sud Italia. In particolare, viene emesso un livello 0 di pericolosità sulla Sicilia orientale tra basso catanese e alto siracusano per la formazione di temporali pomeridiani lungo la convergenza delle brezze marine, in estensione verso la costa ionica. Lo storm mode prevalente sarà multicellulare con asse nord-ovest/sud-est, visto un discreto DLS fino 15-20 m/s e CAPE fino a 500-600 J/kg. Da non escludere qualche grandinata di piccole dimensioni“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Un altro livello 0 “è stato emesso per il Salento per la possibilità di temporali a cella singola localizzati, causati dalla convergenza delle brezze in un contesto lievemente instabile (CAPE fino a 500 J/kg) e con DLS pressoché nullo. Qualche rovescio meno rilevante non è da escludere anche lungo la catena appenninica del Sud Italia e nelle zone interne della Sardegna, ma non viene emesso nessun livello di pericolosità rispettivamente per scarso PWAT e alto CIN“.

