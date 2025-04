Allerta Meteo: dopo il ciclone di Pasqua, ondata di freddo tardivo per il ponte del 25 Aprile

MeteoWeb

Dopo giorni di piogge insistenti e gravi disagi, con vittime registrate tra Piemonte e Veneto, l’Italia settentrionale ha finalmente ritrovato un po’ di respiro. Il ritorno del sole, dopo l’intensa ondata di maltempo, ha riportato condizioni più miti e rassicuranti su buona parte del territorio. Tuttavia, vi invitiamo alla prudenza: il miglioramento osservato nelle ultime ore appare solo temporaneo. Una nuova perturbazione atlantica si sta infatti muovendo da ovest e si appresta a raggiungere nuovamente le regioni nord-occidentali già a partire dalla giornata odierna.

Una nuova perturbazione nel weekend pasquale

Il nuovo fronte in avvicinamento si preannuncia meno intenso rispetto al precedente, ma sarà comunque in grado di riportare precipitazioni localizzate già nel corso del pomeriggio e della sera tra Liguria e Piemonte.

Secondo le previsioni, il cuore di questo sistema perturbato attraverserà il Nord-Ovest nel giorno di Pasqua, estendendosi nel pomeriggio anche verso alcune aree del Nord-Est. In queste zone si potranno verificare rovesci e temporali sparsi, alternati a schiarite, in un contesto di spiccata variabilità.

Sud Italia: sole e temperature oltre i 22°C

In netto contrasto con il Nord, il Sud Italia continuerà a beneficiare di un contesto climatico stabile e mite. Durante le giornate festive, le condizioni si manterranno prevalentemente soleggiate, con temperature massime che in molte località supereranno i +20°C, toccando punte di +23°C/+24°C nelle aree più meridionali.

Questo divario termico tra nord e sud rappresenta una caratteristica ricorrente della primavera mediterranea, spesso influenzata da masse d’aria contrastanti.

Pasquetta e oltre: instabilità persistente fino al 25 aprile

Anche per Pasquetta, il quadro meteorologico non promette stabilità. Un flusso di aria umida e instabile continuerà a influenzare gran parte della penisola, determinando condizioni irregolari.

Si prevedono lo sviluppo di annuali cumuliformi capaci di generare piogge e rovesci a macchia di leopardo, alternati a momenti di cielo sereno e spazi soleggiati, in linea con la tipica variabilità primaverile.

Nel periodo successivo, fino al ponte del 25 aprile, l’atmosfera rimarrà piuttosto instabile. I modelli previsionali evidenziano ancora elevata incertezza, a testimonianza della forte dinamicità in atto.

Possibile affondo freddo tra il 22 e il 24 aprile

Tra gli scenari più probabili, si delinea l’arrivo di una saccatura fredda in discesa dal Nord Europa tra il 22 e il 24 aprile. Questo afflusso potrebbe investire inizialmente il Nord e il Centro per poi raggiungere anche il Sud.

Le conseguenze sarebbero un calo sensibile delle temperature su buona parte del Paese, con valori inferiori alle medie stagionali e condizioni più simili all’inizio dell’inverno che alla piena primavera.

Conclusione: un aprile dinamico e imprevedibile

Il periodo pasquale e la settimana successiva si preannunciano all’insegna della variabilità atmosferica, con fasi di sole alternate a nuovi episodi instabili.

Il contrasto tra l’aria calda e le incursioni fredde dal continente europeo potrebbe dar vita a situazioni localmente complesse e di difficile previsione.

